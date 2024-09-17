https://1prime.ru/20240917/maldivy-851503174.html

Острова мечты в шаге от дефолта, подобного которому еще не было в мире

Острова мечты в шаге от дефолта, подобного которому еще не было в мире - 17.09.2024, ПРАЙМ

Острова мечты в шаге от дефолта, подобного которому еще не было в мире

В последние месяцы вероятность дефолта островного государства Мальдивы существенно возросла. Долларовые сукук-облигации, срок погашения которых наступает в 2026 | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T08:00+0300

2024-09-17T08:00+0300

2024-09-17T08:00+0300

мнения аналитиков

дефолт в сша

исламские инвесторы

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. В последние месяцы вероятность дефолта островного государства Мальдивы существенно возросла. Долларовые сукук-облигации, срок погашения которых наступает в 2026 году, упали ниже 65 центов за доллар, что является рекордно низким показателем. Инвесторы спешат избавиться от долгов островного государства. Такие уровни можно трактовать как дистрессовые, что обычно означает повышенные риски владения бумагой, учитывая короткий срок до погашения. С двузначными потерями по итогам августа этот долг является худшим в индексе суверенных еврооблигаций развивающихся рынков Bloomberg. Интересно, что ранее в истории не было дефолтов по мусульманским облигациям типа сукук.Уровень кредитного риска у Мальдив был высоким с момента выпуска облигаций в 2018 году. Тогда кредитный рейтинг от Fitch находился на уровне B+. Мальдивы тяжело перенесли пандемию в 2020 году. Несмотря на восстановление туристического потока за последние пару лет, бюджет проел существенную часть резервов, и сейчас у страны просто кончились деньги. Доходы от туризма даже увеличились в этом году относительно прошлого периода, но сильная зависимость от импорта основных продуктов и привязка валюты к доллару истощают резервы. В конце августа рейтинг Мальдив был снижен до уровня "СС" со стороны Fitch, что означает близость дефолта. Снижение отражает постоянно высокие дефициты счета, высокую стоимость обслуживания внешнего долга и продолжающиеся интервенции Монетарного управления Мальдив для поддержки привязки мальдивской руфии к доллару США. Долговая нагрузка Мальдив оценивается в 109% ВВП на конец 2023 года.Основное падение облигаций началось после того, как Банк Мальдив, крупнейший коммерческий банк архипелага, ввел новые ограничения на расходы в иностранной валюте для своих клиентов. Параллельно у страны есть крупные внешние платежи, которые должны быть выполнены, но недостаточно валютных резервов для их обслуживания. Если не произойдет вливания иностранной валюты от дружественного зарубежного правительства, например, Китая или Индии, есть реальный риск неплатежа купона, который должен состояться 8 октября.Валютные резервы Мальдив сократились на 20% в годовом исчислении — до $395 миллионов на 24 июня против $492 миллионов в мае 2023 года, согласно официальным данным. Это является самым низким уровнем с декабря 2016 года. Однако, по данным Монетарного управления Мальдив, доступные резервы составляют всего $45 миллионов. Управление ранее сообщало, что официальные лица работают над организацией валютного свопа на $400 миллионов с Центральным банком Индии.В настоящее время у правительства есть обязательства по обслуживанию суверенного внешнего долга на сумму $50 миллионов, которые должны быть выполнены в 4-м квартале 2024 года, и $64 миллиона по внешнему долгу с государственной гарантией. Суверенный фонд развития держит денежный баланс, деноминированный в долларах США — около $65 миллионов. Правительство могло бы использовать ликвидный баланс, не включенный в используемые резервы, для предстоящих выплат по долгу в этом году. Однако общее обслуживание внешнего долга увеличится до $557 миллионов в 2025 году и превысит $1 миллиард в 2026 году, включая погашение облигаций сукук на $500 миллионов.Дефициты счета Мальдив останутся высокими в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за значительных государственных инвестиций и сильной зависимости от импорта продовольствия, энергии и товаров. Кроме того, в последние недели стали более заметными эффекты ужесточения ликвидности в долларах США в банковской системе.Интересна также политическая составляющая страны. В апреле правящая партия Народного национального конгресса страны получила абсолютное большинство в парламенте на выборах. Таким образом, правящая партия и президент склоняются к развитию отношений с Китаем и выступают за сокращение влияния Индии в стране в рамках кампании India Out. Для некоторых инвесторов это был сигнал на продажу.Министр экономики Мальдив Мохамед Саид 29 августа заявил, что некоторые лица преднамеренно попытались подорвать финансовую систему островного государства. Комментарий Саида прозвучал через несколько дней после того, как президент Мохамед Муиззу выдвинул такое же обвинение против оппозиционной Мальдивской демократической партии. Обвинение правящей партии прозвучало после того, как Банк Мальдив ограничил объем иностранных транзакций с дебетовых и кредитных карт, выпущенных банком. Однако это решение было отменено в течение нескольких часов после указания банковского регулятора страны. Чиновники партии Муиззу утверждали, что оппозиционная партия стояла за решением Банка Мальдив, и даже задавались вопросом, почему администрация бывшего министра финансов проводила пресс-конференцию одновременно с объявлением банка об ограничениях в отношении доллара.В этой ситуации интересно и то, что Индия и Мальдивы возобновили переговоры по обороне впервые с тех пор, как Нью-Дели вывел своих военнослужащих с территории островного государства в начале этого года. Этот значимый диалог происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономической ситуации на Мальдивах. В официальном заявлении Министерства обороны Индии переговоры охарактеризованы как "продуктивные", было подчеркнуто, что они укрепят взаимные интересы и будут способствовать стабильности в регионе Индийского океана. Возобновление переговоров по обороне рассматривается как значительный шаг после просьбы президента Муиззу в конце прошлого года к Индии вывести своих военнослужащих.Двусторонние отношения, которые стали прохладными после прихода Муиззу к власти, теперь демонстрируют признаки обновления. Продолжающиеся переговоры между Индией и Мальдивами направлены на восстановление оборонных связей, которые были исторически прочными. Индия в прошлом оказывала значительную военную помощь Мальдивам. Две страны также сотрудничали в более крупных инфраструктурных проектах, таких как проект Greater Male Connectivity Project стоимостью 500 миллионов долларов, финансируемый Индией.Ситуация с облигациями сукук Мальдив отражает классический риск инвестирования в высокодоходные облигации. Кредитное качество суверена изначально находилось на слабом уровне и планомерно ухудшалось с течением времени. При этом высокие ставки со стороны ФРС выдавливают с рынка слабых заемщиков, поскольку у инвесторов нет такой колоссальной тяги к высоким доходностям, как было, например, в 2021 году. На рынке пока еще довольно много интересных историй, дающих высокие доходности, помимо собственно самих казначейских UST, которые весь последний год давали доходности в диапазоне 4–4,5%. Таким образом, инвесторам всегда следует уделять большое внимание анализу кредитного качества при инвестировании в облигации с низкими кредитными рейтингами. Теперь же судьба владельцев сукук-облигаций Мальдив находится в руках Индия, Китая или иной организации, которая захочет помочь островному государству. Благо объем денег, которые требуются Мальдивам, не очень большой, и это единственная надежда инвесторов в настоящее время.Автор: Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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Артем Привалов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850698916_0:56:852:908_100x100_80_0_0_6a2b0a30c3be46dcc6f7c0ddd24e409a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Привалов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850698916_0:56:852:908_100x100_80_0_0_6a2b0a30c3be46dcc6f7c0ddd24e409a.jpg

мнения аналитиков, дефолт в сша, исламские инвесторы