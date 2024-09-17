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Маск рассказал об импланте, который сможет возвращать людям зрение - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Маск рассказал об импланте, который сможет возвращать людям зрение
Маск рассказал об импланте, который сможет возвращать людям зрение - 17.09.2024, ПРАЙМ
Маск рассказал об импланте, который сможет возвращать людям зрение
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T22:59+0300
2024-09-17T22:59+0300
экономика
технологии
илон маск
neuralink
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. "Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара. Маск отметил, что аппарат может быть похож на футуристичное устройство, которое носил слепой от рождения персонаж телесериала "Звездный путь" Джорди Ла Форж. По информации Neuralink, имплант получил одобрение как прорывная разработка от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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технологии, илон маск, neuralink
Экономика, Технологии, Илон Маск, Neuralink
22:59 17.09.2024
 
Маск рассказал об импланте, который сможет возвращать людям зрение

Маск: Blindsight от Neuralink позволит видеть незрячим от рождения людям

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку.
"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
Маск отметил, что аппарат может быть похож на футуристичное устройство, которое носил слепой от рождения персонаж телесериала "Звездный путь" Джорди Ла Форж.
По информации Neuralink, имплант получил одобрение как прорывная разработка от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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