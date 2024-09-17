https://1prime.ru/20240917/mask-851635033.html

Маск рассказал об импланте, который сможет возвращать людям зрение

Маск рассказал об импланте, который сможет возвращать людям зрение - 17.09.2024, ПРАЙМ

Маск рассказал об импланте, который сможет возвращать людям зрение

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T22:59+0300

2024-09-17T22:59+0300

2024-09-17T22:59+0300

экономика

технологии

илон маск

neuralink

https://cdnn.1prime.ru/img/84067/33/840673384_0:17:3127:1775_1920x0_80_0_0_eead74940264ea3576ceb66c7445df5c.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. "Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. По словам миллиардера, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара. Маск отметил, что аппарат может быть похож на футуристичное устройство, которое носил слепой от рождения персонаж телесериала "Звездный путь" Джорди Ла Форж. По информации Neuralink, имплант получил одобрение как прорывная разработка от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

https://1prime.ru/20240913/mask-851537805.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, илон маск, neuralink