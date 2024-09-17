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"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей - 17.09.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей
"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей
"Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в разных отраслях, в том числе в ядерной медицине и по композитам, заявил в интервью РИА Новости директор по... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T06:37+0300
2024-09-17T06:38+0300
росатом
индонезия
медицина
цифровые платформы
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ДЖАКАРТА, 17 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в разных отраслях, в том числе в ядерной медицине и по композитам, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Проект развития атомной генерации может стать флагманским проектом сотрудничества между нашими странами. Но мы готовы развивать двустороннее взаимодействие и в других высокотехнологичных отраслях: ядерной медицине, композитных материалах, аддитивных технологиях, цифровизации", - отметил Арсеев, комментируя сотрудничество "Росатома" с индонезийскими партнерами. По словам топ-менеджера, решения "Росатома" "способны вносить существенный вклад в экономическое развитие" Индонезии. "Поэтому мы уже давно говорим не о новых продуктах и бизнесах, а о решениях, позволяющих обеспечить технологический суверенитет", - пояснил собеседник агентства. По его словам, важное гуманитарное значение имеет ядерная медицина. "Изотопы как основа высокотехнологичной диагностики и лечения – по сути, наш традиционный бизнес. "Росатом" производит свыше 70% наименований в мировой линейке медицинских изотопов, полностью обеспечиваем потребности российского рынка в изотопах, экспортируем изотопную продукцию в более чем 50 стран", - отметил Арсеев. Более того, по его словам, особый интерес у зарубежных партнеров начали вызывать российские цифровые продукты по направлениям "Умный город", "Численное моделирование", "Квантовые вычисления", по тематике физической и кибербезопасности объектов. "По всем этим направлениям мы готовы работать с нашими партнерами в Индонезии", - подытожил директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом".
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росатом, индонезия, медицина, цифровые платформы
Росатом, ИНДОНЕЗИЯ, медицина, цифровые платформы
06:37 17.09.2024 (обновлено: 06:38 17.09.2024)
 
"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей

Арсеев: "Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в ядерной медицине

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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ДЖАКАРТА, 17 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в разных отраслях, в том числе в ядерной медицине и по композитам, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев.
"Проект развития атомной генерации может стать флагманским проектом сотрудничества между нашими странами. Но мы готовы развивать двустороннее взаимодействие и в других высокотехнологичных отраслях: ядерной медицине, композитных материалах, аддитивных технологиях, цифровизации", - отметил Арсеев, комментируя сотрудничество "Росатома" с индонезийскими партнерами.
По словам топ-менеджера, решения "Росатома" "способны вносить существенный вклад в экономическое развитие" Индонезии. "Поэтому мы уже давно говорим не о новых продуктах и бизнесах, а о решениях, позволяющих обеспечить технологический суверенитет", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, важное гуманитарное значение имеет ядерная медицина. "Изотопы как основа высокотехнологичной диагностики и лечения – по сути, наш традиционный бизнес. "Росатом" производит свыше 70% наименований в мировой линейке медицинских изотопов, полностью обеспечиваем потребности российского рынка в изотопах, экспортируем изотопную продукцию в более чем 50 стран", - отметил Арсеев.
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Более того, по его словам, особый интерес у зарубежных партнеров начали вызывать российские цифровые продукты по направлениям "Умный город", "Численное моделирование", "Квантовые вычисления", по тематике физической и кибербезопасности объектов. "По всем этим направлениям мы готовы работать с нашими партнерами в Индонезии", - подытожил директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом".
 
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