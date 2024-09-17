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"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей

"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей - 17.09.2024, ПРАЙМ

"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей

"Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в разных отраслях, в том числе в ядерной медицине и по композитам, заявил в интервью РИА Новости директор по... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T06:37+0300

2024-09-17T06:37+0300

2024-09-17T06:38+0300

росатом

индонезия

медицина

цифровые платформы

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ДЖАКАРТА, 17 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в разных отраслях, в том числе в ядерной медицине и по композитам, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Проект развития атомной генерации может стать флагманским проектом сотрудничества между нашими странами. Но мы готовы развивать двустороннее взаимодействие и в других высокотехнологичных отраслях: ядерной медицине, композитных материалах, аддитивных технологиях, цифровизации", - отметил Арсеев, комментируя сотрудничество "Росатома" с индонезийскими партнерами. По словам топ-менеджера, решения "Росатома" "способны вносить существенный вклад в экономическое развитие" Индонезии. "Поэтому мы уже давно говорим не о новых продуктах и бизнесах, а о решениях, позволяющих обеспечить технологический суверенитет", - пояснил собеседник агентства. По его словам, важное гуманитарное значение имеет ядерная медицина. "Изотопы как основа высокотехнологичной диагностики и лечения – по сути, наш традиционный бизнес. "Росатом" производит свыше 70% наименований в мировой линейке медицинских изотопов, полностью обеспечиваем потребности российского рынка в изотопах, экспортируем изотопную продукцию в более чем 50 стран", - отметил Арсеев. Более того, по его словам, особый интерес у зарубежных партнеров начали вызывать российские цифровые продукты по направлениям "Умный город", "Численное моделирование", "Квантовые вычисления", по тематике физической и кибербезопасности объектов. "По всем этим направлениям мы готовы работать с нашими партнерами в Индонезии", - подытожил директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом".

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росатом, индонезия, медицина, цифровые платформы