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Медведев призвал готовиться к возмездию за призывы Запада бить по России

Медведев призвал готовиться к возмездию за призывы Запада бить по России - 17.09.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал готовиться к возмездию за призывы Запада бить по России

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал помнить преступные призывы Запада к нанесению ударов по Российской Федерации и готовиться... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T11:17+0300

2024-09-17T11:17+0300

2024-09-17T11:17+0300

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал помнить преступные призывы Запада к нанесению ударов по Российской Федерации и готовиться к ответным действиям. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."Хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию. В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер", - отметил политик.По словам Медведева, в истории были случаи, когда ответные меры успешно выполнялись. Он подчеркнул важность участия в таких мерах и призвал к этому ради справедливости и памяти о невинно погибших.Медведев также добавил, что Запад никак не ограничивает Киев в ударах по российской территории, поэтому готовиться к отражению атак нужно уже сейчас. Политик также выступил за создание открытой базы данных врагов России, содержащей персональные данные этих людей.

https://1prime.ru/20240914/konflikt-851564637.html

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россия, дмитрий медведев