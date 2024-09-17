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Медведев призвал готовиться к возмездию за призывы Запада бить по России
Медведев призвал готовиться к возмездию за призывы Запада бить по России - 17.09.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал готовиться к возмездию за призывы Запада бить по России
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал помнить преступные призывы Запада к нанесению ударов по Российской Федерации и готовиться... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T11:17+0300
2024-09-17T11:17+0300
2024-09-17T11:17+0300
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал помнить преступные призывы Запада к нанесению ударов по Российской Федерации и готовиться к ответным действиям. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."Хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию. В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер", - отметил политик.По словам Медведева, в истории были случаи, когда ответные меры успешно выполнялись. Он подчеркнул важность участия в таких мерах и призвал к этому ради справедливости и памяти о невинно погибших.Медведев также добавил, что Запад никак не ограничивает Киев в ударах по российской территории, поэтому готовиться к отражению атак нужно уже сейчас. Политик также выступил за создание открытой базы данных врагов России, содержащей персональные данные этих людей.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
Медведев призвал готовиться к возмездию за призывы Запада бить по России
Медведев призвал помнить о призывах к ударам по России и готовиться к возмездию
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал помнить преступные призывы Запада к нанесению ударов по Российской Федерации и готовиться к ответным действиям. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
"Хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию. В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер", - отметил политик.
По словам Медведева, в истории были случаи, когда ответные меры успешно выполнялись. Он подчеркнул важность участия в таких мерах и призвал к этому ради справедливости и памяти о невинно погибших.
Медведев также добавил, что Запад никак не ограничивает Киев в ударах по российской территории, поэтому готовиться к отражению атак нужно уже сейчас. Политик также выступил за создание открытой базы данных врагов России, содержащей персональные данные этих людей.
"Любому терпению есть конец": Медведев пригрозил ядерным ответом