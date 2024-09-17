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Минфин намерен вывести на IPO 30 компаний с госучастием

Минфин намерен вывести на IPO 30 компаний с госучастием - 17.09.2024, ПРАЙМ

Минфин намерен вывести на IPO 30 компаний с госучастием

Минфин РФ в федеральном проекте по развитию финансового рынка поставит цель до 2030 года вывести на фондовый рынок акции 30 компаний с государственным участием... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T14:39+0300

2024-09-17T14:39+0300

2024-09-17T14:39+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ в федеральном проекте по развитию финансового рынка поставит цель до 2030 года вывести на фондовый рынок акции 30 компаний с государственным участием на общую сумму около 1 триллиона рублей, рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков на форуме "Capital Markets: Россия". "Мы действительно занялись разработкой нового федерального проекта в соответствии с указом президента в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"... Эта работа будет очень сложной, мы каких-то иллюзий не испытываем в связи с ограничениями бюджетных возможностей", - сказал он, уточнив, что Минфин работает над проектом в связке с ЦБ РФ, Минэкономразвития и участниками рынка. Чебесков напомнил, что президент России поставил цель увеличить отношение капитализации фондового рынка к ВВП не менее чем до 66% к 2030 году и 75% - к 2036 году. Это значит, что в абсолютном выражении капитализация должна утроиться. По словам Чебескова, огромная часть этого проекта ориентируется на новые публичные размещения - Минфин рассчитывает на IPO и привлечение инвестиций как одни из ключевых драйверов этого процесса. "На что мы можем влиять? В первую очередь, мы можем влиять на компании с государственным участием. Здесь у нас будет один из показателей эффективности - это выход (на рынок – ред.) до 2030 года акций компаний с государственным участием на сумму в районе 1 триллиона рублей", - сказал он. "Мы не говорим о какой-то масштабной приватизации, но мы говорим, что уже целый ряд государственных компаний с точки зрения своей эффективности, работы, раскрытия информации готовы к тому, чтобы выходить на IPO. И с этими компаниями мы работаем. Мы также ставим план по количеству таких компаний - такое количество составит 30 штук", - добавил Чебесков.

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россия, минфин