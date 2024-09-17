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Минфин хочет привлечь в экономику триллион рублей от иностранных инвесторов

Минфин хочет привлечь в экономику триллион рублей от иностранных инвесторов - 17.09.2024, ПРАЙМ

Минфин хочет привлечь в экономику триллион рублей от иностранных инвесторов

Минфин России рассчитывает до 2030 года привлечь 1 триллион рублей от дружественных инвесторов в экономику РФ, рассказал заместитель министра финансов РФ Иван... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T14:45+0300

2024-09-17T14:45+0300

2024-09-17T14:45+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает до 2030 года привлечь 1 триллион рублей от дружественных инвесторов в экономику РФ, рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Мы считаем, что мы должны стремиться привлекать иностранных инвесторов. Мы видим этот интерес. Мы даже видим интерес со стороны недружественных инвесторов", - сказал он, выступая на форуме "Capital Markets: Россия". "Люди ищут способ инвестировать в Россию, видят перспективы развития экономики. Но уж точно для наших дружественных инвесторов мы такие условия создаем и будем дальше создавать", - добавил он. По его словам, в готовящемся в настоящее время федеральном проекте по развитию финансового рынка будет поставлена соответствующая цель. "Один из показателей - это также привлечение триллиона рублей от наших дружественных инвесторов", - сказал он. В Минфине России РИА Новости уточнили, что речь идет о целях до 2030 года.

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россия, минфин