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Добытчики минтая в РФ ждут объем вылова, близкий к рекорду прошлого года - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Добытчики минтая в РФ ждут объем вылова, близкий к рекорду прошлого года
Добытчики минтая в РФ ждут объем вылова, близкий к рекорду прошлого года - 17.09.2024, ПРАЙМ
Добытчики минтая в РФ ждут объем вылова, близкий к рекорду прошлого года
Вылов минтая по итогам года будет чуть ниже рекордного показателя прошлого года, достигнув 1,9 миллиона тонн, такой прогноз дал РИА Новости президент Ассоциации | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:54+0300
2024-09-17T15:54+0300
экономика
россия
ассоциация добытчиков минтая
вылов минтая
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - ПРАЙМ. Вылов минтая по итогам года будет чуть ниже рекордного показателя прошлого года, достигнув 1,9 миллиона тонн, такой прогноз дал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак в рамках Международного рыбопромышленного форума. Ранее, в апреле, он говорил, что объем вылова минтая в России по итогам года может достичь рекордного показателя в 2 миллиона тонн. "В текущем году мы ожидаем, что вылов минтая составит порядка 1,9 миллиона тонн. Это немного меньше, чем в прошлом году", - сказал Буглак. По его словам, это связано с тем, что сейчас идет небольшое отставание во втором по значимости районе вылова минтая - в Беринговом море. Он добавил, что также по прогнозу экспорт минтая по итогу текущего года снизится как в деньгах, так и в весе по сравнению с прошлым годом. Буглак объяснил снижение стоимости экспорта: цены на все ключевые позиции из минтая - мороженая продукции, филе, сурими - в настоящее время снижаются. "Сейчас на всех ключевых рынках происходит снижение цены, поэтому ситуация с экспортом не очень позитивная", - подытожил он.
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россия, ассоциация добытчиков минтая, вылов минтая
Экономика, РОССИЯ, Ассоциация добытчиков минтая, вылов минтая
15:54 17.09.2024
 
Добытчики минтая в РФ ждут объем вылова, близкий к рекорду прошлого года

АДМ: вылов минтая в России в 2024 году будет чуть ниже рекорда прошлого года

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - ПРАЙМ. Вылов минтая по итогам года будет чуть ниже рекордного показателя прошлого года, достигнув 1,9 миллиона тонн, такой прогноз дал РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак в рамках Международного рыбопромышленного форума.
Ранее, в апреле, он говорил, что объем вылова минтая в России по итогам года может достичь рекордного показателя в 2 миллиона тонн.
"В текущем году мы ожидаем, что вылов минтая составит порядка 1,9 миллиона тонн. Это немного меньше, чем в прошлом году", - сказал Буглак.
По его словам, это связано с тем, что сейчас идет небольшое отставание во втором по значимости районе вылова минтая - в Беринговом море.
Он добавил, что также по прогнозу экспорт минтая по итогу текущего года снизится как в деньгах, так и в весе по сравнению с прошлым годом. Буглак объяснил снижение стоимости экспорта: цены на все ключевые позиции из минтая - мороженая продукции, филе, сурими - в настоящее время снижаются.
"Сейчас на всех ключевых рынках происходит снижение цены, поэтому ситуация с экспортом не очень позитивная", - подытожил он.
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ЭкономикаРОССИЯАссоциация добытчиков минтаявылов минтая
 
 
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