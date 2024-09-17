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Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике
Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике - 17.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике
Следует в оперативном режиме отслеживать любые изменения в экономике РФ с точки зрения статистических данных, что важно в условиях санкций. Об этом заявил в... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:22+0300
2024-09-17T15:25+0300
экономика
россия
михаил мишустин
статистика
экономика рф
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Следует в оперативном режиме отслеживать любые изменения в экономике РФ с точки зрения статистических данных, что важно в условиях санкций. Об этом заявил в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие государственной статистики" премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, главная задача — обеспечивать объективность и своевременность статистики. "Необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств. Особенно - в условиях беспрецедентного санкционного давления", — сказал он.Кроме того, премьер сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года. Он заявил, что проект данной стратегии на следующие шесть лет уже подготовлен и необходимо как можно быстрее приступить к реализации всех намеченных мероприятий.Мишустин добавил, что с 2023 года поэтапно внедряется статистическая платформа на основе единой методологии и цифровой инфраструктуры и нужно быстрее заканчивать разработку всех ее ключевых компонентов и обеспечивать их бесперебойным функционированием.По его словам, особое внимание уделяется системам анализа информации на базе искусственного интеллекта, с помощью которых можно получать не только более точные сведения, но и анализировать их в режиме реального времени, что дает возможность быстро принимать решения.
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россия, михаил мишустин, статистика, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, статистика, экономика РФ
15:22 17.09.2024 (обновлено: 15:25 17.09.2024)
 
Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике

Мишустин: надо оперативно отслеживать изменения в экономике РФ на фоне санкция

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Следует в оперативном режиме отслеживать любые изменения в экономике РФ с точки зрения статистических данных, что важно в условиях санкций. Об этом заявил в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие государственной статистики" премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, главная задача — обеспечивать объективность и своевременность статистики.
"Необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств. Особенно - в условиях беспрецедентного санкционного давления", — сказал он.
Кроме того, премьер сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года. Он заявил, что проект данной стратегии на следующие шесть лет уже подготовлен и необходимо как можно быстрее приступить к реализации всех намеченных мероприятий.
Мишустин добавил, что с 2023 года поэтапно внедряется статистическая платформа на основе единой методологии и цифровой инфраструктуры и нужно быстрее заканчивать разработку всех ее ключевых компонентов и обеспечивать их бесперебойным функционированием.
По его словам, особое внимание уделяется системам анализа информации на базе искусственного интеллекта, с помощью которых можно получать не только более точные сведения, но и анализировать их в режиме реального времени, что дает возможность быстро принимать решения.
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ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустинстатистикаэкономика РФ
 
 
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