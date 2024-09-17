https://1prime.ru/20240917/mishustin-851623576.html
Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике
Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике - 17.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике
Следует в оперативном режиме отслеживать любые изменения в экономике РФ с точки зрения статистических данных, что важно в условиях санкций. Об этом заявил в... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:22+0300
2024-09-17T15:22+0300
2024-09-17T15:25+0300
экономика
россия
михаил мишустин
статистика
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491657_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_4c61fd4c22fd287aaf771fa5f3d7d1ad.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Следует в оперативном режиме отслеживать любые изменения в экономике РФ с точки зрения статистических данных, что важно в условиях санкций. Об этом заявил в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие государственной статистики" премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, главная задача — обеспечивать объективность и своевременность статистики. "Необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств. Особенно - в условиях беспрецедентного санкционного давления", — сказал он.Кроме того, премьер сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года. Он заявил, что проект данной стратегии на следующие шесть лет уже подготовлен и необходимо как можно быстрее приступить к реализации всех намеченных мероприятий.Мишустин добавил, что с 2023 года поэтапно внедряется статистическая платформа на основе единой методологии и цифровой инфраструктуры и нужно быстрее заканчивать разработку всех ее ключевых компонентов и обеспечивать их бесперебойным функционированием.По его словам, особое внимание уделяется системам анализа информации на базе искусственного интеллекта, с помощью которых можно получать не только более точные сведения, но и анализировать их в режиме реального времени, что дает возможность быстро принимать решения.
https://1prime.ru/20240917/minfin-851622393.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491657_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bdcaff2a5ff633442df70e66892ed3fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, статистика, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, статистика, экономика РФ
Мишустин призвал оперативно отслеживать любые изменения в экономике
Мишустин: надо оперативно отслеживать изменения в экономике РФ на фоне санкция
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Следует в оперативном режиме отслеживать любые изменения в экономике РФ с точки зрения статистических данных, что важно в условиях санкций. Об этом заявил в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие государственной статистики" премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, главная задача — обеспечивать объективность и своевременность статистики.
"Необходимо максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств. Особенно - в условиях беспрецедентного санкционного давления", — сказал он.
Кроме того, премьер сообщил о подготовке стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 года. Он заявил, что проект данной стратегии на следующие шесть лет уже подготовлен и необходимо как можно быстрее приступить к реализации всех намеченных мероприятий.
Мишустин добавил, что с 2023 года поэтапно внедряется статистическая платформа на основе единой методологии и цифровой инфраструктуры и нужно быстрее заканчивать разработку всех ее ключевых компонентов и обеспечивать их бесперебойным функционированием.
По его словам, особое внимание уделяется системам анализа информации на базе искусственного интеллекта, с помощью которых можно получать не только более точные сведения, но и анализировать их в режиме реального времени, что дает возможность быстро принимать решения.
Минфин хочет привлечь в экономику триллион рублей от иностранных инвесторов