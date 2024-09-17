https://1prime.ru/20240917/moshennichestvo-851612878.html

Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве

Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве - 17.09.2024, ПРАЙМ

Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве

Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T07:54+0300

2024-09-17T07:54+0300

2024-09-17T07:54+0300

мошенничество

адвокат

елена блиновская

ск рф

россия

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет."Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу", - доложила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она также добавила, что после достижения договоренности Пашаев получил от Алексея Блиновского крупную сумму денежных средств.Сообщается, что на данный момент подсудимый задержан в Москве. Вскоре станет известно об избранной мере пресечения.Эльман Пашаев до отзыва адвокатской лицензии защищал в суде актера Михаила Ефремова.

https://1prime.ru/20240912/blinovskiy-851516443.html

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