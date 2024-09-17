https://1prime.ru/20240917/moshennichestvo-851612878.html
Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве
Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве - 17.09.2024, ПРАЙМ
Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве
Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T07:54+0300
2024-09-17T07:54+0300
2024-09-17T07:54+0300
мошенничество
адвокат
елена блиновская
ск рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/95/841449501_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_cb6c5f2dba2218c8e4fb0190866994d0.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет."Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу", - доложила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она также добавила, что после достижения договоренности Пашаев получил от Алексея Блиновского крупную сумму денежных средств.Сообщается, что на данный момент подсудимый задержан в Москве. Вскоре станет известно об избранной мере пресечения.Эльман Пашаев до отзыва адвокатской лицензии защищал в суде актера Михаила Ефремова.
https://1prime.ru/20240912/blinovskiy-851516443.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/95/841449501_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d8a58d61452213d1a92f6c0355e2833d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адвокат, елена блиновская, ск рф, россия
Мошенничество, адвокат, Елена Блиновская, СК РФ, РОССИЯ
Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-адвоката Пашаева
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет.
"Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу", - доложила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она также добавила, что после достижения договоренности Пашаев получил от Алексея Блиновского крупную сумму денежных средств.
Сообщается, что на данный момент подсудимый задержан в Москве. Вскоре станет известно об избранной мере пресечения.
Эльман Пашаев до отзыва адвокатской лицензии защищал в суде актера Михаила Ефремова.
Силовики задержали в зоне СВО супруга "королевы марафонов"