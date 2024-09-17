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Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве
Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве - 17.09.2024, ПРАЙМ
Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве
Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T07:54+0300
2024-09-17T07:54+0300
мошенничество
адвокат
елена блиновская
ск рф
россия
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет."Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу", - доложила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она также добавила, что после достижения договоренности Пашаев получил от Алексея Блиновского крупную сумму денежных средств.Сообщается, что на данный момент подсудимый задержан в Москве. Вскоре станет известно об избранной мере пресечения.Эльман Пашаев до отзыва адвокатской лицензии защищал в суде актера Михаила Ефремова.
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адвокат, елена блиновская, ск рф, россия
Мошенничество, адвокат, Елена Блиновская, СК РФ, РОССИЯ
07:54 17.09.2024
 
Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о крупном мошенничестве

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении экс-адвоката Пашаева

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет.
"Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу", - доложила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она также добавила, что после достижения договоренности Пашаев получил от Алексея Блиновского крупную сумму денежных средств.
Сообщается, что на данный момент подсудимый задержан в Москве. Вскоре станет известно об избранной мере пресечения.
Эльман Пашаев до отзыва адвокатской лицензии защищал в суде актера Михаила Ефремова.
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МошенничествоадвокатЕлена БлиновскаяСК РФРОССИЯ
 
 
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