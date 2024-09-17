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Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников
Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников - 17.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников
Телефонные мошенники начали применять многоэтапные схемы по обману пользователей, поделилась куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T06:31+0300
2024-09-17T06:35+0300
мошенничество
взлом
персональные данные
злоумышленники
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали применять многоэтапные схемы по обману пользователей, поделилась куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в беседе с РИА Новости. "Например, мошенники звонят от имени сотового оператора, выманивают у жертвы код из sms, взламывают с помощью него личный кабинет на "Госуслугах", но это не конечная цель", - объяснила эксперт. Она добавила, что спустя некоторое время пользователь получает звонок от якобы специалиста "Госуслуг" или Росфинмониторинга. Злоумышленник убеждает жертву, что ее аккаунт взломан, а потому необходимо срочно предпринять ряд мер. Храпунова подчеркнула, что вторая стадия является активной.Она также раскрыла еще одну схему получения доступа к персональным данным. Так, мошенники взламывают личный кабинет на "Госуслугах" через код из смс, а после меняют пароль, устанавливая новую формулировку контрольного вопроса. Вместо подсказки к своему старому паролю пользователь при входе видит надпись "Ваш аккаунт взломан, обратитесь по номеру 8-800…". "Жертва при попытке входа в аккаунт из-за смены пароля мошенниками вынуждена проходить процедуру восстановления, в результате чего попадает на страницу контрольного вопроса, прочитав искаженный мошенниками текст, не задумываясь начинает им звонить по указанному телефону", - объяснила эксперт. В итоге злоумышленники убеждают пользователя "обезопасить" свои средства переводом на свой счет.
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взлом, персональные данные, злоумышленники
Мошенничество, взлом, персональные данные, злоумышленники
06:31 17.09.2024 (обновлено: 06:35 17.09.2024)
 
Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников

Храпунова: мошенники стали использовать более сложные схемы обмана из двух-трех этапов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушки со смартфонами
Девушки со смартфонами - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали применять многоэтапные схемы по обману пользователей, поделилась куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.
"Например, мошенники звонят от имени сотового оператора, выманивают у жертвы код из sms, взламывают с помощью него личный кабинет на "Госуслугах", но это не конечная цель", - объяснила эксперт. Она добавила, что спустя некоторое время пользователь получает звонок от якобы специалиста "Госуслуг" или Росфинмониторинга. Злоумышленник убеждает жертву, что ее аккаунт взломан, а потому необходимо срочно предпринять ряд мер. Храпунова подчеркнула, что вторая стадия является активной.
Она также раскрыла еще одну схему получения доступа к персональным данным. Так, мошенники взламывают личный кабинет на "Госуслугах" через код из смс, а после меняют пароль, устанавливая новую формулировку контрольного вопроса. Вместо подсказки к своему старому паролю пользователь при входе видит надпись "Ваш аккаунт взломан, обратитесь по номеру 8-800…".
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"Жертва при попытке входа в аккаунт из-за смены пароля мошенниками вынуждена проходить процедуру восстановления, в результате чего попадает на страницу контрольного вопроса, прочитав искаженный мошенниками текст, не задумываясь начинает им звонить по указанному телефону", - объяснила эксперт. В итоге злоумышленники убеждают пользователя "обезопасить" свои средства переводом на свой счет.
 
Мошенничествовзломперсональные данныезлоумышленники
 
 
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