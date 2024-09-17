https://1prime.ru/20240917/moshenniki-851612109.html

Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников

Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников - 17.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали применять многоэтапные схемы по обману пользователей, поделилась куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T06:31+0300

2024-09-17T06:31+0300

2024-09-17T06:35+0300

мошенничество

взлом

персональные данные

злоумышленники

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали применять многоэтапные схемы по обману пользователей, поделилась куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в беседе с РИА Новости. "Например, мошенники звонят от имени сотового оператора, выманивают у жертвы код из sms, взламывают с помощью него личный кабинет на "Госуслугах", но это не конечная цель", - объяснила эксперт. Она добавила, что спустя некоторое время пользователь получает звонок от якобы специалиста "Госуслуг" или Росфинмониторинга. Злоумышленник убеждает жертву, что ее аккаунт взломан, а потому необходимо срочно предпринять ряд мер. Храпунова подчеркнула, что вторая стадия является активной.Она также раскрыла еще одну схему получения доступа к персональным данным. Так, мошенники взламывают личный кабинет на "Госуслугах" через код из смс, а после меняют пароль, устанавливая новую формулировку контрольного вопроса. Вместо подсказки к своему старому паролю пользователь при входе видит надпись "Ваш аккаунт взломан, обратитесь по номеру 8-800…". "Жертва при попытке входа в аккаунт из-за смены пароля мошенниками вынуждена проходить процедуру восстановления, в результате чего попадает на страницу контрольного вопроса, прочитав искаженный мошенниками текст, не задумываясь начинает им звонить по указанному телефону", - объяснила эксперт. В итоге злоумышленники убеждают пользователя "обезопасить" свои средства переводом на свой счет.

https://1prime.ru/20240916/moshennik-851589390.html

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взлом, персональные данные, злоумышленники