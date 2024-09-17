https://1prime.ru/20240917/mossad-851634895.html

"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ

"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ

"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ

Израильская разведка "Моссад" имела доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболла" до того, как их передали членам движения. Она нанесла на батареи... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T22:52+0300

2024-09-17T22:52+0300

2024-09-17T22:52+0300

происшествия

ливан

хезболла

израиль

"моссад"

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg

КАИР, 17 сен - ПРАЙМ. Израильская разведка "Моссад" имела доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболла" до того, как их передали членам движения. Она нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество пентаэритриттетранитрат (PETN). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд сообщил, что в результате происшествия пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.По данным источников Sky News Arabia "Моссад" получил доступ к средствам связи "Хезболлы" до того, как они были переданы движению, нанес на батареи средств связи взрывоопасное вещество PETN, которое впоследствии было взорвано посредством повышения температуры батарей. Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации пейджеров является кибератака со стороны Израиля.Некоторые СМИ ранее сообщали, что члены движения "Хезболла" применяют пейджеры в качестве закрытой системы связи, которая наименее подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время не установлено, что стало причиной одновременной детонации десятков пейджеров.

https://1prime.ru/20240917/netanyakhu-851634724.html

ливан

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ливан, хезболла, израиль, "моссад"