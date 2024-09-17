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"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ
"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ
Израильская разведка "Моссад" имела доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболла" до того, как их передали членам движения. Она нанесла на батареи... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T22:52+0300
2024-09-17T22:52+0300
происшествия
ливан
хезболла
израиль
"моссад"
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КАИР, 17 сен - ПРАЙМ. Израильская разведка "Моссад" имела доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболла" до того, как их передали членам движения. Она нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество пентаэритриттетранитрат (PETN). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд сообщил, что в результате происшествия пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.По данным источников Sky News Arabia "Моссад" получил доступ к средствам связи "Хезболлы" до того, как они были переданы движению, нанес на батареи средств связи взрывоопасное вещество PETN, которое впоследствии было взорвано посредством повышения температуры батарей. Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации пейджеров является кибератака со стороны Израиля.Некоторые СМИ ранее сообщали, что члены движения "Хезболла" применяют пейджеры в качестве закрытой системы связи, которая наименее подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время не установлено, что стало причиной одновременной детонации десятков пейджеров.
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ливан, хезболла, израиль, "моссад"
Происшествия, ЛИВАН, Хезболла, ИЗРАИЛЬ, "Моссад"
22:52 17.09.2024
 
"Моссад" заложил взрывоопасное вещество в пейджеры "Хезболлы", сообщили СМИ

Sky News Arabia: израильская разведка начинила пейджеры "Хезболлы" взрывчаткой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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КАИР, 17 сен - ПРАЙМ. Израильская разведка "Моссад" имела доступ к средствам связи ливанского движения "Хезболла" до того, как их передали членам движения. Она нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество пентаэритриттетранитрат (PETN). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд сообщил, что в результате происшествия пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
По данным источников Sky News Arabia "Моссад" получил доступ к средствам связи "Хезболлы" до того, как они были переданы движению, нанес на батареи средств связи взрывоопасное вещество PETN, которое впоследствии было взорвано посредством повышения температуры батарей.
Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации пейджеров является кибератака со стороны Израиля.
Некоторые СМИ ранее сообщали, что члены движения "Хезболла" применяют пейджеры в качестве закрытой системы связи, которая наименее подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время не установлено, что стало причиной одновременной детонации десятков пейджеров.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ
Вчера, 22:38
 
ПроисшествияЛИВАНХезболлаИЗРАИЛЬ"Моссад"
 
 
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