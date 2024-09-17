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Россияне начали получать уведомления об уплате нового налога, сообщают СМИ
Россияне начали получать уведомления об уплате нового налога, сообщают СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Россияне начали получать уведомления об уплате нового налога, сообщают СМИ
Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы о необходимости выплатить налог на процентные доходы по вкладам за прошлый год, сообщает... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T07:18+0300
2024-09-17T07:18+0300
2024-09-17T07:18+0300
налог
фнс
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы о необходимости выплатить налог на процентные доходы по вкладам за прошлый год, сообщает издание "РБК".В издании подчеркнули, что информация доступна в личном кабинете пользователей. Уведомление содержит информацию о банках ,в которых был открыт вклад, о сумме, с которой налогоплательщик должен уплатить процент, а также итоговый размер выплаты."Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления", — рассказал изданию представитель Минфина.Выплата затронет всех, кто разместил свои денежные средства на счетах в банках, а также получил с них превышающий необлагаемую сумму процентный доход. Осуществить выплату необходимо до 1 декабря текущего года.
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налог, фнс, банковские вклады, налогоплательщики, россия
НАЛОГ, ФНС, банковские вклады, налогоплательщики, РОССИЯ
Россияне начали получать уведомления об уплате нового налога, сообщают СМИ
РБК: ФНС начала рассылать уведомления о выплате налога на вклады за 2023 год
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ.
Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы о необходимости выплатить налог на процентные доходы по вкладам за прошлый год, сообщает издание "РБК
".
В издании подчеркнули, что информация доступна в личном кабинете пользователей. Уведомление содержит информацию о банках ,в которых был открыт вклад, о сумме, с которой налогоплательщик должен уплатить процент, а также итоговый размер выплаты.
"Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления", — рассказал изданию представитель Минфина.
Выплата затронет всех, кто разместил свои денежные средства на счетах в банках, а также получил с них превышающий необлагаемую сумму процентный доход. Осуществить выплату необходимо до 1 декабря текущего года.
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