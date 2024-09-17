https://1prime.ru/20240917/nalog-851612620.html

Россияне начали получать уведомления об уплате нового налога, сообщают СМИ

Россияне начали получать уведомления об уплате нового налога, сообщают СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ

Россияне начали получать уведомления об уплате нового налога, сообщают СМИ

Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы о необходимости выплатить налог на процентные доходы по вкладам за прошлый год, сообщает... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T07:18+0300

2024-09-17T07:18+0300

2024-09-17T07:18+0300

налог

фнс

банковские вклады

налогоплательщики

россия

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россияне начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы о необходимости выплатить налог на процентные доходы по вкладам за прошлый год, сообщает издание "РБК".В издании подчеркнули, что информация доступна в личном кабинете пользователей. Уведомление содержит информацию о банках ,в которых был открыт вклад, о сумме, с которой налогоплательщик должен уплатить процент, а также итоговый размер выплаты."Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления", — рассказал изданию представитель Минфина.Выплата затронет всех, кто разместил свои денежные средства на счетах в банках, а также получил с них превышающий необлагаемую сумму процентный доход. Осуществить выплату необходимо до 1 декабря текущего года.

https://1prime.ru/20240916/gosduma-851600363.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

налог, фнс, банковские вклады, налогоплательщики, россия