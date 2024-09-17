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ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам

ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам - 17.09.2024, ПРАЙМ

ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2023 год, соответствующее | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T10:27+0300

2024-09-17T10:27+0300

2024-09-17T10:27+0300

россия

фнс

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2023 год, соответствующее уведомление появилось в личном кабинете налогоплательщика. С 2021 года в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Однако затем была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах, то есть налоги платить не надо было ни в 2022 году, ни в прошлом. В уведомлении указывается банк, где налогоплательщик открыл вклад, сумма процентов, начисленных по счетам, сумма, с которой должен был уплачен налог, сумма вычета (годовой доход в размере 150 тысяч рублей), а также сумма налога, подлежащего уплате. Налоги на доходы со вкладов, которые сформировались в 2023 году, необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. При этом речь идет не о самом вкладе, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.

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