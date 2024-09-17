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Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ
Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ
Операция по осуществлению детонации пейджеров на территории Ливана была одобрена на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T22:38+0300
2024-09-17T22:45+0300
происшествия
израиль
биньямин нетаньяху
ливан
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Операция по осуществлению детонации пейджеров на территории Ливана была одобрена на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями спецслужб. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд сообщил, что в результате происшествия пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. В публикации Axios сказано, что операция была одобрена ранее на текущей неделе в ходе встреч по вопросам безопасности с участием Нетаньяху с высокопоставленными членами его кабинета и руководителями служб безопасности.Источник рассказал порталу, что целью проведения Израилем операции по детонации пейджеров являлся перевод борьбы с ливанским движением "Хезболлах" в новую фазу. Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации является кибератака со стороны Израиля. Некоторые СМИ ранее сообщали, что члены движения "Хезболлах" применяют пейджеры в качестве закрытой системы связи, которая наименее подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время не установлено, что стало причиной одновременной детонации десятков пейджеров.
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израиль
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израиль, биньямин нетаньяху, ливан
Происшествия, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху, ЛИВАН
22:38 17.09.2024 (обновлено: 22:45 17.09.2024)
 
Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ

Axios: взрывы пейджеров в Ливане одобрили на встрече Нетаньяху и членов кабинета

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Операция по осуществлению детонации пейджеров на территории Ливана была одобрена на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями спецслужб. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд сообщил, что в результате происшествия пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
В публикации Axios сказано, что операция была одобрена ранее на текущей неделе в ходе встреч по вопросам безопасности с участием Нетаньяху с высокопоставленными членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Источник рассказал порталу, что целью проведения Израилем операции по детонации пейджеров являлся перевод борьбы с ливанским движением "Хезболлах" в новую фазу.
Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации является кибератака со стороны Израиля.
Некоторые СМИ ранее сообщали, что члены движения "Хезболлах" применяют пейджеры в качестве закрытой системы связи, которая наименее подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время не установлено, что стало причиной одновременной детонации десятков пейджеров.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане
21:15
 
ПроисшествияИЗРАИЛЬБиньямин НетаньяхуЛИВАН
 
 
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