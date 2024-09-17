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Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ

Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ

Нетаньяху санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ

Операция по осуществлению детонации пейджеров на территории Ливана была одобрена на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T22:38+0300

2024-09-17T22:38+0300

2024-09-17T22:45+0300

происшествия

израиль

биньямин нетаньяху

ливан

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Операция по осуществлению детонации пейджеров на территории Ливана была одобрена на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями спецслужб. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд сообщил, что в результате происшествия пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. В публикации Axios сказано, что операция была одобрена ранее на текущей неделе в ходе встреч по вопросам безопасности с участием Нетаньяху с высокопоставленными членами его кабинета и руководителями служб безопасности.Источник рассказал порталу, что целью проведения Израилем операции по детонации пейджеров являлся перевод борьбы с ливанским движением "Хезболлах" в новую фазу. Ранее в МИД Ливана заявили, что причиной детонации является кибератака со стороны Израиля. Некоторые СМИ ранее сообщали, что члены движения "Хезболлах" применяют пейджеры в качестве закрытой системы связи, которая наименее подвержена взлому и прослушиванию. В настоящее время не установлено, что стало причиной одновременной детонации десятков пейджеров.

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ливан

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израиль, биньямин нетаньяху, ливан