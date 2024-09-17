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В США сделали неутешительный прогноз о поставках оружия ВСУ

В США сделали неутешительный прогноз о поставках оружия ВСУ - 17.09.2024, ПРАЙМ

В США сделали неутешительный прогноз о поставках оружия ВСУ

Вашингтон не может оказывать Украине полноценную помощь из-за истощенности запасов на своих складах, передает телеканал CNN, ссылаясь на двух неназванных... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T14:57+0300

2024-09-17T14:57+0300

2024-09-17T14:58+0300

вооружения

военная помощь украине

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Вашингтон не может оказывать Украине полноценную помощь из-за истощенности запасов на своих складах, передает телеканал CNN, ссылаясь на двух неназванных чиновников из Штатов. "Нехватка (вооружений - ред.) означает, что у администрации (президента США Джо - ред.) Байдена все еще есть шесть миллиардов долларов на вооружение Украины, однако у Пентагона не хватает запасов, которые он хотел бы предоставить", - объяснили собеседники телеканала. Один из них также подчеркнул, что Пентагон столкнулся с проблемой восполнения своих запасов. CNN сообщает, что производство американского вооружения осуществляется не только для нужд ВСУ, но и для собственных потребностей страны. Несмотря на масштабы американских предприятий, процесс восполнения складов может затянуться на несколько лет."Дело в запасах на наших складах, в том, чего просят украинцы, и сможем ли мы выполнить их запрос с теми (вооружениями - ред.), которые у нас есть сейчас", - приводит телеканал слова чиновника. В CNN также обратили внимание на то, что в апреле американский конгресс выделил администрации действующего президента дополнительные 13,4 миллиарда долларов, которые должны были быть использованы для поставки Киеву. Боясь остаться без достаточного количества вооружений для собственной защиты, Вашингтон не смог поставить обещанные объемы военной продукции.

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военная помощь украине, сша, украина, всу, пентагон, военная техника