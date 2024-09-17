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Президент Ирана рассказал о развитии отношений с Россией - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Президент Ирана рассказал о развитии отношений с Россией
Президент Ирана рассказал о развитии отношений с Россией - 17.09.2024, ПРАЙМ
Президент Ирана рассказал о развитии отношений с Россией
Отношения Ирана и России будут развиваться на постоянной основе. Об этом заявил в ходе встречи с прибывшим во вторник в Тегеран секретарем Совета Безопасности... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T22:00+0300
2024-09-17T22:23+0300
политика
иран
россия
международные отношения
сергей шойгу
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ТЕГЕРАН, 17 сен - ПРАЙМ. Отношения Ирана и России будут развиваться на постоянной основе. Об этом заявил в ходе встречи с прибывшим во вторник в Тегеран секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. "Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе", — привел слова президента его официальный сайт. Он назвал углубление и укрепление сотрудничества между двумя странами причиной ослабления эффекта от введенных против них санкций.Пезешкиан отметил, что Иран продолжит следовать реализуемым шагам по улучшению отношений с Москвой.Шойгу также провел в Тегеране переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.
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иран, россия, международные отношения, сергей шойгу
Политика, ИРАН, РОССИЯ, международные отношения, Сергей Шойгу
22:00 17.09.2024 (обновлено: 22:23 17.09.2024)
 
Президент Ирана рассказал о развитии отношений с Россией

Пезешкиан: отношения Тегерана и Москвы будут развиваться на постоянной основе

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© fotolia.com / aaastocks
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ТЕГЕРАН, 17 сен - ПРАЙМ. Отношения Ирана и России будут развиваться на постоянной основе. Об этом заявил в ходе встречи с прибывшим во вторник в Тегеран секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.
"Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе", — привел слова президента его официальный сайт.
Он назвал углубление и укрепление сотрудничества между двумя странами причиной ослабления эффекта от введенных против них санкций.
Пезешкиан отметил, что Иран продолжит следовать реализуемым шагам по улучшению отношений с Москвой.
Шойгу также провел в Тегеране переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.
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МИД призвал США "не совать свой нос" в отношения России и Ирана
14 сентября, 13:11
 
ПолитикаИРАНРОССИЯмеждународные отношенияСергей Шойгу
 
 
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