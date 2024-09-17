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"Милитаристская лихорадка". В США призвали начать переговоры с Россией - 17.09.2024, ПРАЙМ
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"Милитаристская лихорадка". В США призвали начать переговоры с Россией
"Милитаристская лихорадка". В США призвали начать переговоры с Россией - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Милитаристская лихорадка". В США призвали начать переговоры с Россией
Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии ДональдаТрамп-младший и бывший участник предвыборной кампании Роберт Кеннеди-младший назвали абсурдом... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:15+0300
2024-09-17T17:15+0300
политика
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии ДональдаТрамп-младший и бывший участник предвыборной кампании Роберт Кеннеди-младший назвали абсурдом идею российских войск в Европе. Об этом они написали в своей статье для издания The Hill."Милитаристская лихорадка в американском внешнеполитическом истеблишменте достигла такого уровня, что трудно сказать, верят ли они (демократы – ред.) сами в собственную риторику. В ходе дебатов вице-президент Камала Харрис нарисовала образ российских войск, марширующих по Европе. Разумеется, она должна знать, насколько это абсурдно", - сказано в материале.Авторы отмечают, что масштаб территорий, отошедших к России в ходе украинского конфликта, несравним с размерами европейских держав. Трамп-младший и Кеннеди-младший призывают Харрис и президента Джо Байдена изменить свою политику и начать прямые переговоры с Москвой, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно аредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
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россия, украина, сша
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
17:15 17.09.2024
 
"Милитаристская лихорадка". В США призвали начать переговоры с Россией

The Hill: сын Трампа и Кеннеди-младший призвали начать прямые переговоры с РФ

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии ДональдаТрамп-младший и бывший участник предвыборной кампании Роберт Кеннеди-младший назвали абсурдом идею российских войск в Европе. Об этом они написали в своей статье для издания The Hill.
"Милитаристская лихорадка в американском внешнеполитическом истеблишменте достигла такого уровня, что трудно сказать, верят ли они (демократы – ред.) сами в собственную риторику. В ходе дебатов вице-президент Камала Харрис нарисовала образ российских войск, марширующих по Европе. Разумеется, она должна знать, насколько это абсурдно", - сказано в материале.
Авторы отмечают, что масштаб территорий, отошедших к России в ходе украинского конфликта, несравним с размерами европейских держав. Трамп-младший и Кеннеди-младший призывают Харрис и президента Джо Байдена изменить свою политику и начать прямые переговоры с Москвой, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.
После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно аредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
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