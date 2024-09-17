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Минздрав Ливана сообщил о гибели восьми человек при детонации пейджеров
Минздрав Ливана сообщил о гибели восьми человек при детонации пейджеров - 17.09.2024, ПРАЙМ
Минздрав Ливана сообщил о гибели восьми человек при детонации пейджеров
В результате детонации пейджеров в различных районах Ливана были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли. Об этом сообщил журналистам на... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T18:59+0300
2024-09-17T18:59+0300
2024-09-17T18:59+0300
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БЕЙРУТ, 17 сен - ПРАЙМ. В результате детонации пейджеров в различных районах Ливана были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр здравоохранениястраны Фирас Объяд. По его словам, на текущий момент оперштаб ЧС Минздрава Ливана зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 человек в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, добавил министр.Глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах ранее заявил, что больницы страны готовы к приему большого числа пострадавших в связи с ЧС, вызванной массовой детонацией пейджеров в разных районах Ливана, так как медучреждения готовились заранее на случай войны с Израилем, добавил он.
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ближний восток, ливан, чс, хезболла
Происшествия, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЛИВАН, ЧС, Хезболла
Минздрав Ливана сообщил о гибели восьми человек при детонации пейджеров
Минздрав Ливана: при детонации пейджеров 8 человек погибли, более 2,8 тыс ранены
БЕЙРУТ, 17 сен - ПРАЙМ. В результате детонации пейджеров в различных районах Ливана были ранены более 2800 человек, восемь человек погибли. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр здравоохранениястраны Фирас Объяд.
По его словам, на текущий момент оперштаб ЧС Минздрава Ливана зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших, среди них 200 человек в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, добавил министр.
Глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах ранее заявил, что больницы страны готовы к приему большого числа пострадавших в связи с ЧС, вызванной массовой детонацией пейджеров в разных районах Ливана, так как медучреждения готовились заранее на случай войны с Израилем, добавил он.
СМИ: сотни членов "Хезболлы" в Ливане были ранены при взрыве пейджеров