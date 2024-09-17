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СМИ раскрыли потери ВСУ за все время конфликта - 17.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли потери ВСУ за все время конфликта
СМИ раскрыли потери ВСУ за все время конфликта - 17.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли потери ВСУ за все время конфликта
Примерные потери ВСУ за все время с начала специальной военной операции оцениваются в 480 тысяч погибших и раненных, сообщает издание The Wall Street Journal,... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T10:41+0300
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украина
население
потери
всу
демография
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Примерные потери ВСУ за все время с начала специальной военной операции оцениваются в 480 тысяч погибших и раненных, сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные, полученные западными разведывательными службами.Стало также известно, что около 400 тысяч украинских бойцов получили травмы различной степени тяжести, 80 тысяч солдат медикам не удалось спасти. В службах сообщили, что реальные потери украинских войск могут значительно превышать озвученные цифры. Киев, однако, предпочитает не разглашать информацию о потерях.При этом конфликт серьезно повлиял и на демографические показатели, снизив численность украинского населения с 42 до 29 миллионов жителей. Среди главных причин - мобилизация и переезд многих граждан за границу.
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украина, население, потери, всу, демография
УКРАИНА, население, потери, ВСУ, демография
10:41 17.09.2024 (обновлено: 10:42 17.09.2024)
 
СМИ раскрыли потери ВСУ за все время конфликта

WSJ: украинские войска с начала СВО потеряли около 480 тысяч бойцов

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Примерные потери ВСУ за все время с начала специальной военной операции оцениваются в 480 тысяч погибших и раненных, сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные, полученные западными разведывательными службами.
Стало также известно, что около 400 тысяч украинских бойцов получили травмы различной степени тяжести, 80 тысяч солдат медикам не удалось спасти. В службах сообщили, что реальные потери украинских войск могут значительно превышать озвученные цифры. Киев, однако, предпочитает не разглашать информацию о потерях.
При этом конфликт серьезно повлиял и на демографические показатели, снизив численность украинского населения с 42 до 29 миллионов жителей. Среди главных причин - мобилизация и переезд многих граждан за границу.
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УКРАИНАнаселениепотериВСУдемография
 
 
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