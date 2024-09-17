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"Автостат" сообщил о росте продаж авто с пробегом в августе
"Автостат" сообщил о росте продаж авто с пробегом в августе - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Автостат" сообщил о росте продаж авто с пробегом в августе
Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в августе выросли на 1,6% в годовом выражении, до 560 тысяч штук, говорится в сообщении аналитического агентства... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T10:12+0300
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автомобиль с пробегом
продажи
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в августе выросли на 1,6% в годовом выражении, до 560 тысяч штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "В августе жители РФ приобрели 560 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,5% больше, чем месяцем ранее (в июле 2024-го), и на 1,6% превышает результат августа прошлого года", - отметили в "Автостате". Лидерство по продажам удерживает Lada: в августе было куплено 136,271 тысячи подержанных машин бренда (+17,7%). Второе место сохраняет японская Toyota - 57,048 тысячи единиц (-17,1%). Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai - 33,276 и 31,566 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (+4,8% и +2,4%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 26,427 тысячи штук (-11,6%). Самая популярная модель среди подержанных легковых автомобилей в августе - Lada 2107 "Жигули" (+47%), следом идут Kia Rio (+12,9%), Hyundai Solaris (+7,2%) и Lada 2114 "Самара-2" (+1,2%). В пятерку лидеров попал и Ford Focus (-9,7%). В "Автостате" отметили, что по итогам января-августа россияне стали обладателями 3,855 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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автомобиль с пробегом, продажи, продажи автомобилей
автомобиль с пробегом, Продажи, продажи автомобилей
"Автостат" сообщил о росте продаж авто с пробегом в августе
"Автостат": продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в августе выросли на 1,6%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в августе выросли на 1,6% в годовом выражении, до 560 тысяч штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"В августе жители РФ приобрели 560 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,5% больше, чем месяцем ранее (в июле 2024-го), и на 1,6% превышает результат августа прошлого года", - отметили в "Автостате".
Лидерство по продажам удерживает Lada: в августе было куплено 136,271 тысячи подержанных машин бренда (+17,7%). Второе место сохраняет японская Toyota - 57,048 тысячи единиц (-17,1%). Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai - 33,276 и 31,566 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (+4,8% и +2,4%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 26,427 тысячи штук (-11,6%).
Самая популярная модель среди подержанных легковых автомобилей в августе - Lada 2107 "Жигули" (+47%), следом идут Kia Rio (+12,9%), Hyundai Solaris (+7,2%) и Lada 2114 "Самара-2" (+1,2%). В пятерку лидеров попал и Ford Focus (-9,7%).
Еще один автобренд ввел ограничения на поставки автомобилей в Россию
В "Автостате" отметили, что по итогам января-августа россияне стали обладателями 3,855 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.