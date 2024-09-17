https://1prime.ru/20240917/prodazha-851618821.html
Эксперт объяснил, когда нужно продавать автомобиль с пробегом
Эксперт объяснил, когда нужно продавать автомобиль с пробегом - 17.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, когда нужно продавать автомобиль с пробегом
Зачастую владельцы автомобилей задумываются о продаже своего транспортного средства, когда пробег начинает приближаться к ста тысячам километров. Перекупщик... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T12:07+0300
2024-09-17T12:07+0300
2024-09-17T12:07+0300
автомобиль с пробегом
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Зачастую владельцы автомобилей задумываются о продаже своего транспортного средства, когда пробег начинает приближаться к ста тысячам километров. Перекупщик рассказал изданию "Naavtotrasse", почему гораздо выгоднее продавать авто, когда показатель на одометре достигает 80 тысяч километров.Самым очевидным преимуществом такого решения является гарантийный период, в течение которого автомобиль сохраняет свой функционал на высоком уровне. Если успеть продать автомобиль в хорошем состоянии, его стоимость будет значительно выше.Кроме того, при достижении автомобилем пробега в 100 тысяч километров владелец будет вынужден вложить значительную сумму в ТО и обновление многих запчастей и технических жидкостей. Эксперт подчеркнул, что при возможности автомобиль стоит продать как можно раньше для избежания ремонтных работ особо страдающих от поломок деталей - например, подвески.
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автомобиль с пробегом
Эксперт объяснил, когда нужно продавать автомобиль с пробегом
"Naavtotrasse": продавать автомобиль с пробегом нужно после 80 тысяч километров
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ.
Зачастую владельцы автомобилей задумываются о продаже своего транспортного средства, когда пробег начинает приближаться к ста тысячам километров. Перекупщик рассказал изданию "Naavtotrasse
", почему гораздо выгоднее продавать авто, когда показатель на одометре достигает 80 тысяч километров.
Самым очевидным преимуществом такого решения является гарантийный период, в течение которого автомобиль сохраняет свой функционал на высоком уровне. Если успеть продать автомобиль в хорошем состоянии, его стоимость будет значительно выше.
Кроме того, при достижении автомобилем пробега в 100 тысяч километров владелец будет вынужден вложить значительную сумму в ТО и обновление многих запчастей и технических жидкостей. Эксперт подчеркнул, что при возможности автомобиль стоит продать как можно раньше для избежания ремонтных работ особо страдающих от поломок деталей - например, подвески.
"Автостат" сообщил о росте продаж авто с пробегом в августе