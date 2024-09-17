https://1prime.ru/20240917/prodazha-851618821.html

Эксперт объяснил, когда нужно продавать автомобиль с пробегом

Эксперт объяснил, когда нужно продавать автомобиль с пробегом - 17.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, когда нужно продавать автомобиль с пробегом

Зачастую владельцы автомобилей задумываются о продаже своего транспортного средства, когда пробег начинает приближаться к ста тысячам километров. Перекупщик... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T12:07+0300

2024-09-17T12:07+0300

2024-09-17T12:07+0300

автомобиль с пробегом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848193250_0:157:3020:1856_1920x0_80_0_0_dd05d8bdd6ab464af7aeae70e4552923.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Зачастую владельцы автомобилей задумываются о продаже своего транспортного средства, когда пробег начинает приближаться к ста тысячам километров. Перекупщик рассказал изданию "Naavtotrasse", почему гораздо выгоднее продавать авто, когда показатель на одометре достигает 80 тысяч километров.Самым очевидным преимуществом такого решения является гарантийный период, в течение которого автомобиль сохраняет свой функционал на высоком уровне. Если успеть продать автомобиль в хорошем состоянии, его стоимость будет значительно выше.Кроме того, при достижении автомобилем пробега в 100 тысяч километров владелец будет вынужден вложить значительную сумму в ТО и обновление многих запчастей и технических жидкостей. Эксперт подчеркнул, что при возможности автомобиль стоит продать как можно раньше для избежания ремонтных работ особо страдающих от поломок деталей - например, подвески.

https://1prime.ru/20240917/prodazha-851615680.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автомобиль с пробегом