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В Росрыболовстве рассказали о переводе расчетов за экспорт рыбы в рубли

В Росрыболовстве рассказали о переводе расчетов за экспорт рыбы в рубли - 17.09.2024, ПРАЙМ

В Росрыболовстве рассказали о переводе расчетов за экспорт рыбы в рубли

Несмотря на то, что рыба является самым продаваемым товаром на мировом рынке продовольствия после зерна, Россия пока не планирует переводить расчеты за ее... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T15:03+0300

2024-09-17T15:03+0300

2024-09-17T15:03+0300

экономика

россия

росрыболовство

расчеты в рублях

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - ПРАЙМ. Несмотря на то, что рыба является самым продаваемым товаром на мировом рынке продовольствия после зерна, Россия пока не планирует переводить расчеты за ее экспорт в рубли, такой необходимости нет, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума. "На самом деле рыба не является таким стратегическим ресурсом для многих стран, поэтому такой необходимости не видим. Как удобно бизнесу, в таком ключе и надо действовать. Бизнесу пока таких вопросов не задают", - сказал Шестаков, комментируя возможность перехода на расчеты в рублях при экспорте рыбы, как это было сделано с зерном. Экспортеры сельскохозяйственной продукции РФ с 1 ноября 2023 года могут осуществлять торговлю ею за рубли с расчетами через специальные банковские счета. Указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа. Схожий механизм уже действует в отношении поставок российского газа - он был введен весной 2022 года. В список агропродукции, экспорт которой разрешен с расчетами за рубли через спецсчета, вошли, в частности, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.

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россия, росрыболовство, расчеты в рублях