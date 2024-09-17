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Ответный удар: Москва нашла способ причинить Западу экономический ущерб - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Ответный удар: Москва нашла способ причинить Западу экономический ущерб
Ответный удар: Москва нашла способ причинить Западу экономический ущерб - 17.09.2024, ПРАЙМ
Ответный удар: Москва нашла способ причинить Западу экономический ущерб
Президент России Владимир Путин предложил ввести ограничения на поставки никеля, урана и титана в недружественные страны, что станет серьезным ударом для... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T10:57+0300
2024-09-17T11:04+0300
энергетика
россия
никель
экспорт
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил ввести ограничения на поставки никеля, урана и титана в недружественные страны, что станет серьезным ударом для западных стран, пишет издание "Взгляд.ру" со ссылкой на опрошенных экспертов.Россия является одним из лидеров по добыче и производству никеля, при этом основными потребителями российской никелевой продукции являются Китай и Нидерланды. Никель используется в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов, а также играет важную роль в создании коррозионностойких сплавов и производстве аккумуляторов для электромобилей и электроники, говорится в публикации."Для ряда стран ЕС Россия остается главным поставщиком никеля. При этом для Финляндии характерен реэкспорт никеля, в том числе в другие страны ЕС. Именно Финляндия экспортирует больше всего никеля из России, потому что медно-никелевые месторождения находятся близко к границе двух стран", - отметила Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.По мнению аналитиков, если поставки никеля в ЕС будут запрещены, это приведет к росту мировых цен на металл. Это в свою очередь может нанести сильный удар по европейской промышленности, которая уже страдает от отказа от российских энергоносителей.Тем не менее, для российской компании "Норникель" это может компенсировать снижение объемов экспорта. Ограничение на экспорт никеля может также содействовать развитию собственной аккумуляторной промышленности и производства нержавеющей стали, снизить зависимость от импорта и способствовать экономическому росту.
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россия, никель, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, никель, экспорт
10:57 17.09.2024 (обновлено: 11:04 17.09.2024)
 
Ответный удар: Москва нашла способ причинить Западу экономический ущерб

Эксперт Бондаренко: для ряда стран ЕС Россия остается главным поставщиком никеля

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил ввести ограничения на поставки никеля, урана и титана в недружественные страны, что станет серьезным ударом для западных стран, пишет издание "Взгляд.ру" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Россия является одним из лидеров по добыче и производству никеля, при этом основными потребителями российской никелевой продукции являются Китай и Нидерланды. Никель используется в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов, а также играет важную роль в создании коррозионностойких сплавов и производстве аккумуляторов для электромобилей и электроники, говорится в публикации.
"Для ряда стран ЕС Россия остается главным поставщиком никеля. При этом для Финляндии характерен реэкспорт никеля, в том числе в другие страны ЕС. Именно Финляндия экспортирует больше всего никеля из России, потому что медно-никелевые месторождения находятся близко к границе двух стран", - отметила Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
По мнению аналитиков, если поставки никеля в ЕС будут запрещены, это приведет к росту мировых цен на металл. Это в свою очередь может нанести сильный удар по европейской промышленности, которая уже страдает от отказа от российских энергоносителей.
Тем не менее, для российской компании "Норникель" это может компенсировать снижение объемов экспорта. Ограничение на экспорт никеля может также содействовать развитию собственной аккумуляторной промышленности и производства нержавеющей стали, снизить зависимость от импорта и способствовать экономическому росту.
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