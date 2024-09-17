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Россельхознадзор: Европа не может обойтись без одного продукта из России

Россельхознадзор: Европа не может обойтись без одного продукта из России - 17.09.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор: Европа не может обойтись без одного продукта из России

Европа не может обойтись без российской рыбы, несмотря на сложную логистику и рост цен, поставки в страны региона, в том числе Нидерланды, продолжаются, заявил... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T13:56+0300

2024-09-17T13:56+0300

2024-09-17T13:56+0300

россия

европа

поставки

экспорт

россельхознадзор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - ПРАЙМ. Европа не может обойтись без российской рыбы, несмотря на сложную логистику и рост цен, поставки в страны региона, в том числе Нидерланды, продолжаются, заявил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев. "Основные наши покупатели остались, несмотря ни на что. Те же Нидерланды получают нашу продукцию. Да, это может быть сложнее, да, может быть дороже, но в любом случае, пока они не могут обойтись без нашей рыбы", - заявил он в кулуарах Международного рыбопромышленного форума. При этом, как заявил он в своем выступлении на форуме, экспорт российской рыбной продукции в январе-августе этого года снизился на 13%, до 1,1 миллиона тонн. Комментируя РИА Новости причины снижения экспорта, Даушев заявил, что это "экономика, логистика, санкции и увеличение внутреннего потребления, с расчетами связано тоже может быть". Перечисляя страны, куда Россия экспортирует свою рыбную продукцию, он выделил, помимо Нидерландов, Китай, Корею, Белоруссию, Казахстан, Японию. При этом больше половины российских поставок на экспорт - это минтай, за ним следуют сельдь, треска, сардины и краб. Говоря о прогнозе российского экспорта рыбной продукции по итогам года, Даушев отметил, что пока такие оценки давать сложно. "Я бы не стал давать какие-то прогнозы, потому что слишком много разных факторов, которые как-то влияют. Мы на них повлиять не можем, мы со своей стороны делаем все, что возможно. Дальше уже бизнес решает, куда экспортировать, как экспортировать, исходя из имеющихся возможностей и проблем", - заключил он.

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россия, европа, поставки, экспорт, россельхознадзор