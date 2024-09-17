https://1prime.ru/20240917/rynok-851626977.html
Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия - 17.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций после предыдущих двух сессий активного роста во вторник немного притормозил и стабилизируется около уровня закрытия понедельника, следует | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:25+0300
2024-09-17T17:25+0300
2024-09-17T17:25+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс ртс
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_06380a0455e3e6fc6d159ecb6ca16ca7.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после предыдущих двух сессий активного роста во вторник немного притормозил и стабилизируется около уровня закрытия понедельника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.56 мск повышается на 0,32%, до 2753,06 пункта. РЫНОК В БОКОВИКЕ Российский рынок акций во вторник стабилизируется около уровня 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Две сессии активного роста сменились передышкой – инвесторы заняли выжидательные позиции. "Препятствовать продолжению уверенного роста предыдущих двух сессий может локальная просадка нефтяных цен. Она произошла после открытия российских торгов, но к текущему моменту ее выкупили. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи может оказывать укрепление рубля. Правда, оно довольно умеренное и не выходит за рамки даже скромной коррекции предыдущей волны снижения курса российской валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 16.58 мск повышается на 0,7%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent, хотя в течение дня снижалась до 72,17 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,9 пункта. В частности, на Мосбирже дорожают бумаги "Совкомфлота" (+3,5%), "Фосагро" (+3%), "Магнита" (+2,9%), "Северстали" (+2,4%), НЛМК (+1,9%). Падают в цене бумаги "Европлана" (-1,5%), "Самолета" (-4%), префы "Мечела" (-0,9%). ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи после бурного роста на последних сессиях вошел в зону перекупленности и консолидируется, отмечает Игнат Иванов из ФГ "Финам". "Дополнительное давление на рынок оказывают заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Он сообщил, что альтернативным сценарием решения регулятора в пятницу было повышение ставки до 20% и умеренно жесткий сигнал. Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи закроется в небольшом минусе", - говорит он. Индекс Мосбиржи пытается сломить нисходящую тенденцию последних месяцев, отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "Однако сохраняется давление со стороны жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки. Риторика регулятора остается жесткой. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - добавляет он.
https://1prime.ru/20240913/dollar-851540938.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0c076640b82bdb9b59f85502f0760803.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, российский рынок акций, индекс ртс, индекс мосбиржи
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс РТС, индекс Мосбиржи
Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций стабилизируется у уровня предыдущего закрытия в 2750 п
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после предыдущих двух сессий активного роста во вторник немного притормозил и стабилизируется около уровня закрытия понедельника, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.56 мск повышается на 0,32%, до 2753,06 пункта.
Российский рынок акций во вторник стабилизируется около уровня 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Две сессии активного роста сменились передышкой – инвесторы заняли выжидательные позиции.
"Препятствовать продолжению уверенного роста предыдущих двух сессий может локальная просадка нефтяных цен. Она произошла после открытия российских торгов, но к текущему моменту ее выкупили. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи может оказывать укрепление рубля. Правда, оно довольно умеренное и не выходит за рамки даже скромной коррекции предыдущей волны снижения курса российской валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 16.58 мск повышается на 0,7%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent, хотя в течение дня снижалась до 72,17 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,9 пункта.
В частности, на Мосбирже дорожают бумаги "Совкомфлота" (+3,5%), "Фосагро" (+3%), "Магнита" (+2,9%), "Северстали" (+2,4%), НЛМК (+1,9%). Падают в цене бумаги "Европлана" (-1,5%), "Самолета" (-4%), префы "Мечела" (-0,9%).
Индекс Мосбиржи после бурного роста на последних сессиях вошел в зону перекупленности и консолидируется, отмечает Игнат Иванов из ФГ "Финам".
"Дополнительное давление на рынок оказывают заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Он сообщил, что альтернативным сценарием решения регулятора в пятницу было повышение ставки до 20% и умеренно жесткий сигнал. Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи закроется в небольшом минусе", - говорит он.
Индекс Мосбиржи пытается сломить нисходящую тенденцию последних месяцев, отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
"Однако сохраняется давление со стороны жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки. Риторика регулятора остается жесткой. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - добавляет он.
Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна