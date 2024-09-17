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Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240917/rynok-851626977.html
Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия - 17.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия
Российский рынок акций после предыдущих двух сессий активного роста во вторник немного притормозил и стабилизируется около уровня закрытия понедельника, следует | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:25+0300
2024-09-17T17:25+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
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индекс мосбиржи
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после предыдущих двух сессий активного роста во вторник немного притормозил и стабилизируется около уровня закрытия понедельника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.56 мск повышается на 0,32%, до 2753,06 пункта. РЫНОК В БОКОВИКЕ Российский рынок акций во вторник стабилизируется около уровня 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Две сессии активного роста сменились передышкой – инвесторы заняли выжидательные позиции. "Препятствовать продолжению уверенного роста предыдущих двух сессий может локальная просадка нефтяных цен. Она произошла после открытия российских торгов, но к текущему моменту ее выкупили. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи может оказывать укрепление рубля. Правда, оно довольно умеренное и не выходит за рамки даже скромной коррекции предыдущей волны снижения курса российской валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 16.58 мск повышается на 0,7%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent, хотя в течение дня снижалась до 72,17 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,9 пункта. В частности, на Мосбирже дорожают бумаги "Совкомфлота" (+3,5%), "Фосагро" (+3%), "Магнита" (+2,9%), "Северстали" (+2,4%), НЛМК (+1,9%). Падают в цене бумаги "Европлана" (-1,5%), "Самолета" (-4%), префы "Мечела" (-0,9%). ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи после бурного роста на последних сессиях вошел в зону перекупленности и консолидируется, отмечает Игнат Иванов из ФГ "Финам". "Дополнительное давление на рынок оказывают заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Он сообщил, что альтернативным сценарием решения регулятора в пятницу было повышение ставки до 20% и умеренно жесткий сигнал. Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи закроется в небольшом минусе", - говорит он. Индекс Мосбиржи пытается сломить нисходящую тенденцию последних месяцев, отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "Однако сохраняется давление со стороны жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки. Риторика регулятора остается жесткой. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - добавляет он.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс ртс, индекс мосбиржи
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс РТС, индекс Мосбиржи
17:25 17.09.2024
 
Российский рынок акций стабилизируется около уровня предыдущего закрытия

Российский рынок акций стабилизируется у уровня предыдущего закрытия в 2750 п

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после предыдущих двух сессий активного роста во вторник немного притормозил и стабилизируется около уровня закрытия понедельника, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.56 мск повышается на 0,32%, до 2753,06 пункта.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций во вторник стабилизируется около уровня 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. Две сессии активного роста сменились передышкой – инвесторы заняли выжидательные позиции.
"Препятствовать продолжению уверенного роста предыдущих двух сессий может локальная просадка нефтяных цен. Она произошла после открытия российских торгов, но к текущему моменту ее выкупили. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи может оказывать укрепление рубля. Правда, оно довольно умеренное и не выходит за рамки даже скромной коррекции предыдущей волны снижения курса российской валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 16.58 мск повышается на 0,7%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent, хотя в течение дня снижалась до 72,17 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,9 пункта.
В частности, на Мосбирже дорожают бумаги "Совкомфлота" (+3,5%), "Фосагро" (+3%), "Магнита" (+2,9%), "Северстали" (+2,4%), НЛМК (+1,9%). Падают в цене бумаги "Европлана" (-1,5%), "Самолета" (-4%), префы "Мечела" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи после бурного роста на последних сессиях вошел в зону перекупленности и консолидируется, отмечает Игнат Иванов из ФГ "Финам".
"Дополнительное давление на рынок оказывают заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Он сообщил, что альтернативным сценарием решения регулятора в пятницу было повышение ставки до 20% и умеренно жесткий сигнал. Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи закроется в небольшом минусе", - говорит он.
Индекс Мосбиржи пытается сломить нисходящую тенденцию последних месяцев, отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
"Однако сохраняется давление со стороны жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки. Риторика регулятора остается жесткой. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - добавляет он.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна
13 сентября, 11:27
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс РТСиндекс Мосбиржи
 
 
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