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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом - 17.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,09%, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T19:04+0300
2024-09-17T19:04+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,09%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,09%, до 2 774,04 пункта, долларовый РТС - на 0,77%, до 955,8 пункта.
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Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом
Российский рынок акций завершил торговую сессию вторника ростом на 1,09%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,09%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,09%, до 2 774,04 пункта, долларовый РТС - на 0,77%, до 955,8 пункта.
Цены на нефть растут на фоне ожиданий по решениям ФРС США