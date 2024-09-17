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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом - 17.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,09%, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2024, ПРАЙМ

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2024-09-17T19:04+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,09%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,09%, до 2 774,04 пункта, долларовый РТС - на 0,77%, до 955,8 пункта.

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