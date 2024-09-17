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Российский рынок акций продолжил рост понедельника

Российский рынок акций продолжил рост понедельника - 17.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжил рост понедельника

Российский рынок акций завершил основные торги вторника в плюсе, продолжив рост понедельника, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T19:34+0300

2024-09-17T19:34+0300

2024-09-17T19:34+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги вторника в плюсе, продолжив рост понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,09%, до 2 774,04 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дорожает на 1,37%, до 73,75 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня в основном торговался в плюсе. Покупатели сохраняли активность, несмотря на локальные попытки укрепления рубля. Поддержку оказывал ценовой оптимизм, удерживающийся в нефти. На мировых биржах относительное затишье", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он отмечает, что в Китае торги не проводились из-за национального праздника, а глобальные инвесторы находятся в ожидании завтрашнего заседания ФРС, по итогам которого в США могут быть понижены процентные ставки. "Коррекционный рост индекса Мосбиржи, составивший более 9%, вывел этот индикатор фондового рынка на уровень выше 2700 пунктов. Сегодня 49% акций, входящих в индекс, растут, а 51% падает", - рассказал Михаил Армяков из "РСХБ Управление Активами". "Во вторник, 17 сентября, российский фондовый рынок продолжил рост, но уже более вялыми темпами, чем накануне… На российский фондовый рынок сегодня, по всей видимости, влиял оптимизм с мировых фондовых рынков", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Solidcore (+5,78%), "Новабев" (+5,7%), префы "Башнефти" (+4,28%), обыкновенные акции ДВМП (+3,77%), "Магнита" (+3,55%), "Фосагро" (+3,26%), расписки "Глобалтранса" (+3,19%), акции НЛМК (+3,03%), "Алросы" (+3%). В лидерах снижения стоимости – акции "Самолета" (-3,14%), Московского кредитного банка (-1,02%), "ЭН + Груп" (-0,6%), "Киви" (-0,47%), "Полюса" (-0,43%), "Норникеля" (-0,3%). ПРОГНОЗЫ "Мы ожидаем, что российский рынок может перейти к временной консолидации на достигнутых уровнях, однако новые попытки обновления локальных вершин не исключаются. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 сентября – 2700-2800 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "Как сообщил сегодня зампред ЦБ России Алексей Заботкин, вариант повышения ключевой ставки до 20% обсуждался на заседании в пятницу. Вероятность повышения ключевой ставки до конца текущего года очень высока. В подобных условиях рост фондового рынка может оказаться затруднительным", - отмечает Армяков из "РСХБ Управление Активами". Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в среду индекс Мосбиржи, вероятно, останется вблизи 2750 пунктов, а более выраженную динамику рынок РФ может показать в четверг – инвесторы будут отыгрывать события вечера среды (итоги заседания ФРС и публикацию в РФ недельных данных по инфляции, августовского индекса цен производителей). По мнению Мильчаковой из Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2700-2800 пунктов.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс