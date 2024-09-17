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В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ

В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ - 17.09.2024, ПРАЙМ

В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ

Введенные Западом антироссийские санкции привели к росту доли стран БРИКС в товарообороте России, рассказала директор департамента торговых переговоров... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T05:09+0300

2024-09-17T05:09+0300

2024-09-17T05:14+0300

брикс

санкции против рф

экономика

товарооборот

запад

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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Введенные Западом антироссийские санкции привели к росту доли стран БРИКС в товарообороте России, рассказала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. "Если смотреть на динамику наших торговых отношений с БРИКС, то доля торговли с ними явно увеличилась. Да, есть сложности, но мы работаем", - объяснила она, подчеркнув, что торговые отношения с западными странами при этом стагнируют.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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брикс, санкции против рф, товарооборот, запад