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В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240917/sanktsii-851611064.html
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ - 17.09.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ
Введенные Западом антироссийские санкции привели к росту доли стран БРИКС в товарообороте России, рассказала директор департамента торговых переговоров... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T05:09+0300
2024-09-17T05:14+0300
брикс
санкции против рф
экономика
товарооборот
запад
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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Введенные Западом антироссийские санкции привели к росту доли стран БРИКС в товарообороте России, рассказала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова. "Если смотреть на динамику наших торговых отношений с БРИКС, то доля торговли с ними явно увеличилась. Да, есть сложности, но мы работаем", - объяснила она, подчеркнув, что торговые отношения с западными странами при этом стагнируют.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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брикс, санкции против рф, товарооборот, запад
БРИКС, санкции против РФ, Экономика, товарооборот, ЗАПАД
05:09 17.09.2024 (обновлено: 05:14 17.09.2024)
 
В Минэкономразвития отметили рост торговли с БРИКС из-за санкций против РФ

Минэкономразвития: санкции против России привели к росту товарооборота с БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ЖЕНЕВА, 17 сен - ПРАЙМ. Введенные Западом антироссийские санкции привели к росту доли стран БРИКС в товарообороте России, рассказала директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.
"Если смотреть на динамику наших торговых отношений с БРИКС, то доля торговли с ними явно увеличилась. Да, есть сложности, но мы работаем", - объяснила она, подчеркнув, что торговые отношения с западными странами при этом стагнируют.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ЭкономикаБРИКСсанкции против РФтоварооборотЗАПАД
 
 
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