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Эксперт рассказал об убытках турецких экспортеров из-за санкций против РФ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240917/sanktsii-851621148.html
Эксперт рассказал об убытках турецких экспортеров из-за санкций против РФ
Эксперт рассказал об убытках турецких экспортеров из-за санкций против РФ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об убытках турецких экспортеров из-за санкций против РФ
Турецкие поставщики аграрной продукции несут убытки из-за антироссийских санкций США, наиболее остро стоит проблема банковских переводов, заявил РИА Новости... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T13:51+0300
2024-09-17T13:51+0300
экономика
турция
россия
расчеты
экспорт
санкции против рф
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АНКАРА, 17 сен – ПРАЙМ. Турецкие поставщики аграрной продукции несут убытки из-за антироссийских санкций США, наиболее остро стоит проблема банковских переводов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Из-за банковских проблем убытки несут местные экспортеры, производители овощей и фруктов, экспортирующие в Россию", - сказал Озер. По мнению аналитика, власти страны демонстрируют недостаток желания искать выход из ситуации. "Есть ли желание решить проблему? К сожалению, нет", - сказал он. Турция является одним из основных поставщиков фруктов и овощей на российский рынок, отправляя туда более четверти подобной продукции. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин. Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин ранее рассказал РИА Новости, что местные банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию.
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турция, россия, расчеты, экспорт, санкции против рф
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, расчеты, экспорт, санкции против РФ
13:51 17.09.2024
 
Эксперт рассказал об убытках турецких экспортеров из-за санкций против РФ

Озер: турецкие экспортеры овощей и фруктов несут убытки из-за проблем с расчетами с РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 17 сен – ПРАЙМ. Турецкие поставщики аграрной продукции несут убытки из-за антироссийских санкций США, наиболее остро стоит проблема банковских переводов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"Из-за банковских проблем убытки несут местные экспортеры, производители овощей и фруктов, экспортирующие в Россию", - сказал Озер.
По мнению аналитика, власти страны демонстрируют недостаток желания искать выход из ситуации.
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"Есть ли желание решить проблему? К сожалению, нет", - сказал он.
Турция является одним из основных поставщиков фруктов и овощей на российский рынок, отправляя туда более четверти подобной продукции.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин ранее рассказал РИА Новости, что местные банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию.
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