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Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке

Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке - 17.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке

Сбербанк с 17 сентября снижает размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа, говорится в сообщении пресс-службы... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T15:12+0300

2024-09-17T15:12+0300

2024-09-17T15:12+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 17 сентября снижает размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "С 17 сентября Сбербанк меняет размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа", - сказано в сообщении. Отмечается, что при размере первоначального взноса от 20% размер дисконта снизится с 0,7 процентных пунктов до 0,5 процентных пунктов. А также для зарплатных клиентов банка - с 1 процентного пункта до 0,5 процентных пунктов. Как пояснили РИА Новости аналитики "Домклик", стоимость ОФЗ влияет на ставки по ипотеке через рыночные ставки доходности. Если доходность ОФЗ растет, это обычно означает, что инвесторы требуют более высокой доходности для других фиксированных доходных активов, включая облигации банка. В результате стоимость заимствований для банков может увеличиться, что, в свою очередь, приводит к коррекции ставок по ипотеке для заемщиков. Также в сообщении указывается, что все ставки по ипотечным кредитам на "Домклик" остаются без изменений. Минимальный размер процентной ставки по ипотеке на вторичном рынке в Сбербанке сейчас составляет 21% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости. На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,7% при применении страхования жизни, акции "Ипотека плюс" и размере первоначального взноса от 20%.

https://1prime.ru/20240916/ipoteka-851588388.html

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россия, сбербанк, ипотека, офз