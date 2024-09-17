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Евросоюз нарастил закупки СПГ из России до максимума с февраля
Евросоюз нарастил закупки СПГ из России до максимума с февраля - 17.09.2024, ПРАЙМ
Евросоюз нарастил закупки СПГ из России до максимума с февраля
Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T05:05+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в июле импорт увеличился примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, она нарастила закупки в 2,3 раза за месяц - до 240,8 миллиона евро. Кроме того, импорт увеличили Нидерланды - на четверть, до 57,2 миллиона евро. Франция, которая является вторым крупнейшим импортером российского СПГ, наоборот, в июле уменьшила импорт - на 11%, до 210,4 миллиона евро. Бельгия сократила покупки вдвое, до 47,7 миллиона долларов. В целом за семь месяцев Евросоюз приобрел у России сжиженного природного газа на 4 миллиарда евро против 5,5 миллиарда годом ранее. Однако несмотря на снижение стоимости поставок доля российских компаний подскочила до 18,6% с 13,3%. Это произошло благодаря падению импорта ЕС из других источников вдвое.
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спг, ес, россия, евростат
СПГ, ЕС, Энергетика, РОССИЯ, Евростат
Евросоюз нарастил закупки СПГ из России до максимума с февраля
Евростат: Евросоюз увеличил закупки российского СПГ до максимума с февраля
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в июле импорт увеличился примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, она нарастила закупки в 2,3 раза за месяц - до 240,8 миллиона евро. Кроме того, импорт увеличили Нидерланды - на четверть, до 57,2 миллиона евро.
Франция, которая является вторым крупнейшим импортером российского СПГ, наоборот, в июле уменьшила импорт - на 11%, до 210,4 миллиона евро. Бельгия сократила покупки вдвое, до 47,7 миллиона долларов.
В целом за семь месяцев Евросоюз приобрел у России сжиженного природного газа на 4 миллиарда евро против 5,5 миллиарда годом ранее. Однако несмотря на снижение стоимости поставок доля российских компаний подскочила до 18,6% с 13,3%. Это произошло благодаря падению импорта ЕС из других источников вдвое.
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 395 долларов за тысячу кубов