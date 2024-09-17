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В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане - 17.09.2024, ПРАЙМ
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В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане
В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане - 17.09.2024, ПРАЙМ
В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане
Вашингтон непричастен к инцидентам с пейджерами в Ливане. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T21:15+0300
2024-09-17T21:15+0300
политика
сша
госдеп
ливан
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Вашингтон непричастен к инцидентам с пейджерами в Ливане. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что в результате детонации пейджеров пострадали сотни людей в разных районах Ливана. СМИ сообщали, что медучреждения в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими. Миллер заявил, что США сейчас собирают информацию. "Могу сказать вам, США непричастны к этому. Мы не были осведомлены заранее", — сказал он в ходе брифинга. Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон хочет дипломатического урегулирования ливано-израильского конфликта. Говорить же о влиянии инцидента с пейджерами на мирные переговоры по Газе еще рано, заключил он.
https://1prime.ru/20240917/livan-851632117.html
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сша, госдеп, ливан, израиль
Политика, США, Госдеп, ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ
21:15 17.09.2024
 
В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

Госдеп: США непричастны к инцидентам с детонацией пейджеров в Ливане

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Вашингтон непричастен к инцидентам с пейджерами в Ливане. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что в результате детонации пейджеров пострадали сотни людей в разных районах Ливана. СМИ сообщали, что медучреждения в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими.
Миллер заявил, что США сейчас собирают информацию.
"Могу сказать вам, США непричастны к этому. Мы не были осведомлены заранее", — сказал он в ходе брифинга.
Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон хочет дипломатического урегулирования ливано-израильского конфликта. Говорить же о влиянии инцидента с пейджерами на мирные переговоры по Газе еще рано, заключил он.
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии
19:44
 
ПолитикаСШАГосдепЛИВАНИЗРАИЛЬ
 
 
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