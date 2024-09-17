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В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане - 17.09.2024, ПРАЙМ

В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

Вашингтон непричастен к инцидентам с пейджерами в Ливане. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T21:15+0300

2024-09-17T21:15+0300

2024-09-17T21:15+0300

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Вашингтон непричастен к инцидентам с пейджерами в Ливане. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что в результате детонации пейджеров пострадали сотни людей в разных районах Ливана. СМИ сообщали, что медучреждения в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими. Миллер заявил, что США сейчас собирают информацию. "Могу сказать вам, США непричастны к этому. Мы не были осведомлены заранее", — сказал он в ходе брифинга. Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон хочет дипломатического урегулирования ливано-израильского конфликта. Говорить же о влиянии инцидента с пейджерами на мирные переговоры по Газе еще рано, заключил он.

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сша, госдеп, ливан, израиль