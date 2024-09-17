https://1prime.ru/20240917/ssha-851633445.html
В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане
В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане - 17.09.2024, ПРАЙМ
В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане
Вашингтон непричастен к инцидентам с пейджерами в Ливане. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T21:15+0300
2024-09-17T21:15+0300
2024-09-17T21:15+0300
политика
сша
госдеп
ливан
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Вашингтон непричастен к инцидентам с пейджерами в Ливане. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что в результате детонации пейджеров пострадали сотни людей в разных районах Ливана. СМИ сообщали, что медучреждения в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими. Миллер заявил, что США сейчас собирают информацию. "Могу сказать вам, США непричастны к этому. Мы не были осведомлены заранее", — сказал он в ходе брифинга. Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон хочет дипломатического урегулирования ливано-израильского конфликта. Говорить же о влиянии инцидента с пейджерами на мирные переговоры по Газе еще рано, заключил он.
https://1prime.ru/20240917/livan-851632117.html
сша
ливан
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_289:0:2520:1673_1920x0_80_0_0_096729af630be04158b7f07d5a8a0ec7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, госдеп, ливан, израиль
Политика, США, Госдеп, ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ
В США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане
Госдеп: США непричастны к инцидентам с детонацией пейджеров в Ливане
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Вашингтон непричастен к инцидентам с пейджерами в Ливане. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что в результате детонации пейджеров пострадали сотни людей в разных районах Ливана. СМИ сообщали, что медучреждения в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими.
Миллер заявил, что США сейчас собирают информацию.
"Могу сказать вам, США непричастны к этому. Мы не были осведомлены заранее", — сказал он в ходе брифинга.
Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон хочет дипломатического урегулирования ливано-израильского конфликта. Говорить же о влиянии инцидента с пейджерами на мирные переговоры по Газе еще рано, заключил он.
В Ливане считают детонацию пейджеров актом израильской агрессии