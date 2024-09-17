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Эксперт рассказал, на какие страны надо сделать ставку в экспорте угля

Эксперт рассказал, на какие страны надо сделать ставку в экспорте угля - 17.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на какие страны надо сделать ставку в экспорте угля

Рынок Египта для российского угольного экспорта не имеет принципиального значения, на его долю приходится менее 1% в годовых экспортных поставках, правильнее... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T11:32+0300

2024-09-17T11:32+0300

2024-09-17T11:32+0300

экспорт

уголь

экспорт угля

китай

индия

турция

египет

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Рынок Египта для российского угольного экспорта не имеет принципиального значения, на его долю приходится менее 1% в годовых экспортных поставках, правильнее было бы сосредоточиться на экспортных поставках угля ключевым партнёрам, прокомментировал РИА Новости руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. Экспорт угля из России в Египет в январе–июле составил 286 тысяч тонн, что в 1,6 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на исследование агентства Argus. Основная причина сокращения объемов экспорта – снижение рентабельности поставок через порты северо-запада России, дополнительные сложности также создают задержки с оплатой со стороны египетских покупателей, пишет газета. Более правильным, по мнению Котова, было бы сосредоточиться на экспортных поставках угля ключевым партнёрам РФ. "Пора распрощаться с иллюзией о перспективах хоть сколько-нибудь заметного увеличения поставок в эту и ей подобные страны в рамках "разворота на Восток". И делать ставку на ключевых потребителей - в Китае, Индии и Турции", - считает он. При этом сам рынок Египта для российского угольного экспорта не имеет принципиального значения, занимая менее 1% в годовых экспортных поставках, сказал эксперт. Котов прогнозирует, что даже при благоприятной конъюнктуре и со скидками Россия может нарастить поставки в Египет до 800 тысяч в год, отмечая при этом, что будет сильная конкуренция с США, Колумбией и Австралией за египетский рынок.

https://1prime.ru/20240916/udobreniya-851601772.html

китай

индия

турция

египет

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспорт, уголь, экспорт угля, китай, индия, турция, египет