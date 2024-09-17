https://1prime.ru/20240917/stoltenberg-851632569.html

Столтенберг считает, что удары ВСУ вглубь России не станут "красной чертой"

Столтенберг считает, что удары ВСУ вглубь России не станут "красной чертой" - 17.09.2024, ПРАЙМ

Столтенберг считает, что удары ВСУ вглубь России не станут "красной чертой"

Разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории не станет "красной чертой", влекущей за собой эскалацию, заявил в интервью изданию Times | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T20:13+0300

2024-09-17T20:13+0300

2024-09-17T20:13+0300

политика

запад

нато

йенс столтенберг

поддержка украины

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории не станет "красной чертой", влекущей за собой эскалацию, заявил в интервью изданию Times генсек НАТО Йенс Столтенберг.В материале сказано, что Столтенберг отверг предупреждение президента России Владимира Путина о том, что использование ВСУ дальнобойных ракет станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО". "Он (Путин — ред.) уже много раз объявлял "красные линии", и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО", — процитировало издание слова Столтенберга. Он также заявил, что поддерживает такие страны, как Британия и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. При этом Столтенберг утверждает, что их использование Украиной не втянет НАТО в конфликт с Москвой. Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240915/ukraina-851580884.html

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запад, нато, йенс столтенберг, поддержка украины