https://1prime.ru/20240917/sud-851613148.html

Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода - 17.09.2024, ПРАЙМ

Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T08:15+0300

2024-09-17T08:15+0300

2024-09-17T08:18+0300

арбитражный суд

арбитражный суд московского округа

helsinki shipyard

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" (входит в ОСК), следует из сообщения, появившегося в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат заседания, состоявшегося 12 сентября. Само решение суда не опубликовано, так как дело слушалось в закрытом режиме. Суд тогда удовлетворил соответствующее ходатайство АО "Объединенная судостроительная корпорация", привлеченное к делу третьим лицом. Кабмин РФ в июне включил "Невский ССЗ" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). По данным ЕГРЮЛ, 49,99% предприятия принадлежит Arctech Helsinki Shipyard OY, остальные 50,01% числятся за самим судозаводом.

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