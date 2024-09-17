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Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода
Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода - 17.09.2024, ПРАЙМ
Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода
Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T08:15+0300
2024-09-17T08:18+0300
арбитражный суд
арбитражный суд московского округа
helsinki shipyard
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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" (входит в ОСК), следует из сообщения, появившегося в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат заседания, состоявшегося 12 сентября. Само решение суда не опубликовано, так как дело слушалось в закрытом режиме. Суд тогда удовлетворил соответствующее ходатайство АО "Объединенная судостроительная корпорация", привлеченное к делу третьим лицом. Кабмин РФ в июне включил "Невский ССЗ" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). По данным ЕГРЮЛ, 49,99% предприятия принадлежит Arctech Helsinki Shipyard OY, остальные 50,01% числятся за самим судозаводом.
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арбитражный суд, арбитражный суд московского округа, helsinki shipyard
арбитражный суд, Арбитражный суд Московского округа, Helsinki Shipyard
08:15 17.09.2024 (обновлено: 08:18 17.09.2024)
 
Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Суд приостановил права финской Helsinki Shipyard в отношении "Невского ССЗ"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкCдостроительный завод
Cдостроительный завод - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" (входит в ОСК), следует из сообщения, появившегося в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат заседания, состоявшегося 12 сентября. Само решение суда не опубликовано, так как дело слушалось в закрытом режиме. Суд тогда удовлетворил соответствующее ходатайство АО "Объединенная судостроительная корпорация", привлеченное к делу третьим лицом.
Кабмин РФ в июне включил "Невский ССЗ" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). По данным ЕГРЮЛ, 49,99% предприятия принадлежит Arctech Helsinki Shipyard OY, остальные 50,01% числятся за самим судозаводом.
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арбитражный судАрбитражный суд Московского округаHelsinki Shipyard
 
 
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