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Суд в Москве отклонил иск "Открытие Холдинга" к его кипрской "дочке"

Суд в Москве отклонил иск "Открытие Холдинга" к его кипрской "дочке" - 17.09.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве отклонил иск "Открытие Холдинга" к его кипрской "дочке"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Открытие Холдинга", бывшего основного акционера банка "Открытие", о взыскании более 36,3 миллиарда рублей неустойки с... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T13:27+0300

2024-09-17T13:27+0300

2024-09-17T13:27+0300

открытие холдинг

дочка

арбитражный суд

иск

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Открытие Холдинга", бывшего основного акционера банка "Открытие", о взыскании более 36,3 миллиарда рублей неустойки с дочерней структуры истца – кипрской Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск был подан в марте 2022 года. Он непосредственно связан с другим иском "Открытие Холдинга" к OICL – о взыскании основного долга и процентов по договору новации от 28 сентября 2018 года, заключенному вместо 23 договоров займа 2015-2017 годов, по которым истец давал деньги в долг ответчику. В том деле суды трех инстанций полностью удовлетворили требования, взыскав с кипрской компании около 363,4 миллиарда рублей основного долга и около 120,6 миллиарда процентов. В иске на 36,3 миллиарда было заявлено требование о взыскании неустойки по этим же договорам займа. Иск суд полностью удовлетворил в декабре 2022 года. Между тем, в деле о банкротстве "Открытие Холдинга" арбитражный суд Москвы в декабре 2023 года признал недействительными и 23 договора займа, и договор новации. Суд пришел к выводу, что на момент выдачи займов у "Открытие Холдинга" были признаки неплатежеспособности, о чем не могла не знать OICL, поэтому сделки были направлены на причинение вреда кредиторам и являлись злоупотреблением. В банкротстве суд по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой применил последствия недействительности сделок, взыскав с OICL в конкурсную массу "Открытие Холдинга" более 320,1 миллиарда рублей и одновременно восстановив требования кипрской компании к заимодавцу в размере около 37,6 миллиарда рублей, ранее уплаченных "Открытие Холдингу" на основании спорных сделок. После этого Булатова обратилась в суд первой инстанции с заявлением о пересмотре решений 2022 года по обоим делам по новым обстоятельствам. Суд сначала оба решения отменил, а при новом рассмотрения иски отклонил: более крупный – в августе, иск по поводу неустойки – во вторник. Суд в июле 2022 года признал "Открытие Холдинг" банкротом по ее собственному заявлению. Общая сумма требований кредиторов, внесенных в реестр, на тот момент превышала 920 миллиардов рублей. OICL на 100% принадлежит "Открытие Холдингу", компания выполняла функции инвестиционной структуры группы "Открытие" за пределами России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

открытие холдинг, дочка, арбитражный суд, иск