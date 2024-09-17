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В Верховной Раде обвинили Сырского в попытке избавиться от конкурента
В Верховной Раде обвинили Сырского в попытке избавиться от конкурента - 17.09.2024, ПРАЙМ
В Верховной Раде обвинили Сырского в попытке избавиться от конкурента
Главком ВСУ Александр Сырский старается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского. Об этом в социальных сетях написала депутат... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T16:07+0300
2024-09-17T16:07+0300
2024-09-17T16:07+0300
политика
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский старается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского. Об этом в социальных сетях написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая."Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами", - отметила она в публикации.Парламентарий также добавила, что главком ВСУ поддерживает протекционизм, назначая на ключевые посты своих протеже, не оценивая профессиональные качества кандидатов.Согласно данным открытых источников, Силы беспилотных систем были сформированы в Украине как отдельный род войск в составе ВСУ в феврале 2024 года, Вадиму Сухаревскому было назначено командование в июне.
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верховная рада, украина, александр сырский
Политика, Верховная рада, УКРАИНА, Александр Сырский
В Верховной Раде обвинили Сырского в попытке избавиться от конкурента
Безуглая: Сырский пытается избавиться от командующего Силами беспилотных систем
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский старается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского. Об этом в социальных сетях написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
"Сырский организовал ряд расследований против командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы потом представить СБС как несостоятельные и избавиться от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами", - отметила она в публикации.
Парламентарий также добавила, что главком ВСУ поддерживает протекционизм, назначая на ключевые посты своих протеже, не оценивая профессиональные качества кандидатов.
Согласно данным открытых источников, Силы беспилотных систем были сформированы в Украине как отдельный род войск в составе ВСУ в феврале 2024 года, Вадиму Сухаревскому было назначено командование в июне.
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