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Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну, пишут СМИ
Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну, пишут СМИ
Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета". | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T11:09+0300
2024-09-17T11:10+0300
украина
банки
полиция
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета". "Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что соответствующие нормы указаны в законопроекте №11043, который Верховная рада в ближайшее время должна рассмотреть во втором чтении. Согласно документу, банки будут обязаны предоставить данные о сумме и валюте платежных операций, дате проведения, IP-адресах устройств, геолокацию и данные о приложениях и пользователях.
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украина, банки, полиция
УКРАИНА, Банки, полиция
11:09 17.09.2024 (обновлено: 11:10 17.09.2024)
 
Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну, пишут СМИ

"Судебно-юридическая газета": банки Украины будут раскрывать банковскую тайну полиции

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета".
"Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что соответствующие нормы указаны в законопроекте №11043, который Верховная рада в ближайшее время должна рассмотреть во втором чтении. Согласно документу, банки будут обязаны предоставить данные о сумме и валюте платежных операций, дате проведения, IP-адресах устройств, геолокацию и данные о приложениях и пользователях.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
СМИ раскрыли потери ВСУ за все время конфликта
10:41
 
УКРАИНАБанкиполиция
 
 
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