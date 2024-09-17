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Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну, пишут СМИ

Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну, пишут СМИ - 17.09.2024, ПРАЙМ

Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну, пишут СМИ

Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета". | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T11:09+0300

2024-09-17T11:09+0300

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украина

банки

полиция

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Украинские банки обяжут раскрывать банковскую тайну по требованию полиции, сообщает местная "Судебно-юридическая газета". "Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что соответствующие нормы указаны в законопроекте №11043, который Верховная рада в ближайшее время должна рассмотреть во втором чтении. Согласно документу, банки будут обязаны предоставить данные о сумме и валюте платежных операций, дате проведения, IP-адресах устройств, геолокацию и данные о приложениях и пользователях.

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украина, банки, полиция