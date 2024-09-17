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Эксперт рассказал о пользе от льгот по НДПИ для титана - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о пользе от льгот по НДПИ для титана
Эксперт рассказал о пользе от льгот по НДПИ для титана - 17.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о пользе от льгот по НДПИ для титана
Снижение налога на добычу титана ускорит привлечение инвестиций в разработку Туганского горно-обогатительного комбината (ГОК) "Ильменит" под Томском, а также... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T18:50+0300
2024-09-17T18:50+0300
экономика
россия
ндпи
добыча титана
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Снижение налога на добычу титана ускорит привлечение инвестиций в разработку Туганского горно-обогатительного комбината (ГОК) "Ильменит" под Томском, а также позволит увеличить его рентабельность на 2-5% в год, что может снизить валютные риски для отечественной титановой и циркониевой промышленности, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее во вторник газета "Известия" написала, что в Совете Федерации предложили снизить ставку НДПИ на титан и цирконий посредством уменьшения специальных коэффициентов. Предлагается установить показатель рентного коэффициента в размере 1 (составляет 3,5), а также коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов в размере 0,1 (сейчас 1). "При снижении ставки рентабельность проекта (Туганского ГОКа - ред.) вырастет на 2-5% в год, что может позволить ускорить привлечение в него инвестиций, а также снизить валютные риски для отечественной титановой и циркониевой промышленности, ведь сырьё после этого можно будет закупать в России... Снижение ставки ускорит разработку этого проекта, что повысит обеспеченность страны стратегическим сырьём и снизит его себестоимость", - сказал эксперт. По словам Худалова, добыча титановых руд в России ведётся в недостаточных объемах, а потребности основного производителя титанового проката закрываются поставками зарубежного сырья. "У нас есть Туганский ГОК, который разрабатывается с 2005 года и как раз должен производить ильменит (минеральные с содержанием оксида титана) и цирконий. За 19 лет предприятие не вышло на промышленные объемы по причине высоких начальных инвестиций и их медленной окупаемости особенно на фоне высоких ставок по НДПИ", - добавил он. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства ранее в сентябре предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля, но не во вред РФ. Соответствующее поручение глава государства дал председателю правительства Михаилу Мишустину, а также поручил отдельно доложить о предложениях по ограничениям. Титан входит в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ. Туганский ГОК "Ильменит" - предприятие "Росатома", запущенное под Томском в декабре 2021 года. Оно разрабатывает Туганское ильменит - цирконовое месторождение – крупнейшее в России по запасам кварцевых песков. В 2029-2030 годах планируется запустить вторую очередь предприятия мощностью в 6,9 миллиона тонн. В целом инвестиции в этот проект оценивались в 20 миллиардов рублей.
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россия, ндпи, добыча титана
Экономика, РОССИЯ, НДПИ, добыча титана
18:50 17.09.2024
 
Эксперт рассказал о пользе от льгот по НДПИ для титана

Худалов: льготы по НДПИ для титана увеличат рентабельность ГОКа "Ильменит" до 5%

© CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hpКристаллы титана
Кристаллы титана - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Снижение налога на добычу титана ускорит привлечение инвестиций в разработку Туганского горно-обогатительного комбината (ГОК) "Ильменит" под Томском, а также позволит увеличить его рентабельность на 2-5% в год, что может снизить валютные риски для отечественной титановой и циркониевой промышленности, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее во вторник газета "Известия" написала, что в Совете Федерации предложили снизить ставку НДПИ на титан и цирконий посредством уменьшения специальных коэффициентов. Предлагается установить показатель рентного коэффициента в размере 1 (составляет 3,5), а также коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов в размере 0,1 (сейчас 1).
"При снижении ставки рентабельность проекта (Туганского ГОКа - ред.) вырастет на 2-5% в год, что может позволить ускорить привлечение в него инвестиций, а также снизить валютные риски для отечественной титановой и циркониевой промышленности, ведь сырьё после этого можно будет закупать в России... Снижение ставки ускорит разработку этого проекта, что повысит обеспеченность страны стратегическим сырьём и снизит его себестоимость", - сказал эксперт.
По словам Худалова, добыча титановых руд в России ведётся в недостаточных объемах, а потребности основного производителя титанового проката закрываются поставками зарубежного сырья. "У нас есть Туганский ГОК, который разрабатывается с 2005 года и как раз должен производить ильменит (минеральные с содержанием оксида титана) и цирконий. За 19 лет предприятие не вышло на промышленные объемы по причине высоких начальных инвестиций и их медленной окупаемости особенно на фоне высоких ставок по НДПИ", - добавил он.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства ранее в сентябре предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля, но не во вред РФ. Соответствующее поручение глава государства дал председателю правительства Михаилу Мишустину, а также поручил отдельно доложить о предложениях по ограничениям. Титан входит в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
Туганский ГОК "Ильменит" - предприятие "Росатома", запущенное под Томском в декабре 2021 года. Оно разрабатывает Туганское ильменит - цирконовое месторождение – крупнейшее в России по запасам кварцевых песков. В 2029-2030 годах планируется запустить вторую очередь предприятия мощностью в 6,9 миллиона тонн. В целом инвестиции в этот проект оценивались в 20 миллиардов рублей.
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