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Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо
Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо - 17.09.2024, ПРАЙМ
Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо
Страны Запада, критикующие политику Москвы, продолжают наращивать импорт дешевого топлива, произведенного из российской нефти, говорится в материале издания... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T09:04+0300
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2024-09-17T09:04+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Страны Запада, критикующие политику Москвы, продолжают наращивать импорт дешевого топлива, произведенного из российской нефти, говорится в материале издания Politico."Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года, воспользовавшись санкционной лазейкой", - сказано в готовящемся отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха и Центра изучения демократии, которое есть в распоряжении Politico.Отмечается, что топливо, произведенное из российской нефти, перерабатывалось в Турции, что позволило Западу обойти ограничения законным способом. По данным отчета, поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской нефти, увеличились в последние месяцы благодаря импорту с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов.В первой половине 2024 года Европейский союз, США и Великобритания купили топливо на сумму около двух миллиардов долларов. Турция в свою очередь воспользовалась скидками Москвы в размере от 5 до 20 долларов за баррель и нарастила закупки у на 34% в 2023 году и на рекордные 70% в 2024 году.Тем не менее, данное преимущество не приводит к снижению цен на топливо для потребителей, а выгода получается лишь для компаний и трейдеров, заключили в издании.
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россия, запад, топливо
Энергетика, РОССИЯ, ЗАПАД, топливо
Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо
Politico: западные страны закупили российского топлива на 2 миллиарда долларов
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Страны Запада, критикующие политику Москвы, продолжают наращивать импорт дешевого топлива, произведенного из российской нефти, говорится в материале издания Politico.
"Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года, воспользовавшись санкционной лазейкой", - сказано в готовящемся отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха и Центра изучения демократии, которое есть в распоряжении Politico.
Отмечается, что топливо, произведенное из российской нефти, перерабатывалось в Турции, что позволило Западу обойти ограничения законным способом. По данным отчета, поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской нефти, увеличились в последние месяцы благодаря импорту с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов.
В первой половине 2024 года Европейский союз, США и Великобритания купили топливо на сумму около двух миллиардов долларов. Турция в свою очередь воспользовалась скидками Москвы в размере от 5 до 20 долларов за баррель и нарастила закупки у на 34% в 2023 году и на рекордные 70% в 2024 году.
Тем не менее, данное преимущество не приводит к снижению цен на топливо для потребителей, а выгода получается лишь для компаний и трейдеров, заключили в издании.
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