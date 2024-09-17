https://1prime.ru/20240917/toplivo-851614044.html

Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо

Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо - 17.09.2024, ПРАЙМ

Нашли лазейку: Запад готов тратить миллиарды долларов на российское топливо

Страны Запада, критикующие политику Москвы, продолжают наращивать импорт дешевого топлива, произведенного из российской нефти, говорится в материале издания... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T09:04+0300

2024-09-17T09:04+0300

2024-09-17T09:04+0300

энергетика

россия

запад

топливо

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Страны Запада, критикующие политику Москвы, продолжают наращивать импорт дешевого топлива, произведенного из российской нефти, говорится в материале издания Politico."Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года, воспользовавшись санкционной лазейкой", - сказано в готовящемся отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха и Центра изучения демократии, которое есть в распоряжении Politico.Отмечается, что топливо, произведенное из российской нефти, перерабатывалось в Турции, что позволило Западу обойти ограничения законным способом. По данным отчета, поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской нефти, увеличились в последние месяцы благодаря импорту с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов.В первой половине 2024 года Европейский союз, США и Великобритания купили топливо на сумму около двух миллиардов долларов. Турция в свою очередь воспользовалась скидками Москвы в размере от 5 до 20 долларов за баррель и нарастила закупки у на 34% в 2023 году и на рекордные 70% в 2024 году.Тем не менее, данное преимущество не приводит к снижению цен на топливо для потребителей, а выгода получается лишь для компаний и трейдеров, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240916/uran-851606371.html

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россия, запад, топливо