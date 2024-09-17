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"Жестко, но справедливо": в Литве оценили планы Трампа в отношении Европы - 17.09.2024, ПРАЙМ
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"Жестко, но справедливо": в Литве оценили планы Трампа в отношении Европы
"Жестко, но справедливо": в Литве оценили планы Трампа в отношении Европы - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Жестко, но справедливо": в Литве оценили планы Трампа в отношении Европы
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прав в том, что Евросоюзу не стоит рассчитывать на гарантии безопасности Штатов, считает... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T13:41+0300
2024-09-17T13:42+0300
политика
литва
сша
запад
европа
дональд трамп
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прав в том, что Евросоюзу не стоит рассчитывать на гарантии безопасности Штатов, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. "Мы разделяли определенные взгляды Дональда Трампа во время его президентства - в особенности момент, когда он осудил факт того, что Европа слишком долго была удовлетворена американскими гарантиями безопасности. Это жестко, но справедливо", - подчеркнула Шимоните, отвечая на вопрос журналиста об американских выборах.Шимоните также добавила, что Евросоюзу стоит уделить внимание оборонному сектору. Ранее литовский президент Гитанас Науседа в своей инаугурационной речи охарактеризовал литовско-американские отношения приоритетом "высшей стратегической важности". Он также поддержал постоянное присутствие в стране американских войск.
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литва
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литва, сша, запад, европа, дональд трамп
Политика, ЛИТВА, США, ЗАПАД, ЕВРОПА, Дональд Трамп
13:41 17.09.2024 (обновлено: 13:42 17.09.2024)
 
"Жестко, но справедливо": в Литве оценили планы Трампа в отношении Европы

Премьер Литвы Шимоните считает, что ЕС не должен полагаться на США в контексте обороны

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прав в том, что Евросоюзу не стоит рассчитывать на гарантии безопасности Штатов, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Мы разделяли определенные взгляды Дональда Трампа во время его президентства - в особенности момент, когда он осудил факт того, что Европа слишком долго была удовлетворена американскими гарантиями безопасности. Это жестко, но справедливо", - подчеркнула Шимоните, отвечая на вопрос журналиста об американских выборах.
Шимоните также добавила, что Евросоюзу стоит уделить внимание оборонному сектору.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа в своей инаугурационной речи охарактеризовал литовско-американские отношения приоритетом "высшей стратегической важности". Он также поддержал постоянное присутствие в стране американских войск.
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