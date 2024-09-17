https://1prime.ru/20240917/tramp-851620899.html

"Жестко, но справедливо": в Литве оценили планы Трампа в отношении Европы

"Жестко, но справедливо": в Литве оценили планы Трампа в отношении Европы - 17.09.2024, ПРАЙМ

"Жестко, но справедливо": в Литве оценили планы Трампа в отношении Европы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прав в том, что Евросоюзу не стоит рассчитывать на гарантии безопасности Штатов, считает... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T13:41+0300

2024-09-17T13:41+0300

2024-09-17T13:42+0300

политика

литва

сша

запад

европа

дональд трамп

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прав в том, что Евросоюзу не стоит рассчитывать на гарантии безопасности Штатов, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. "Мы разделяли определенные взгляды Дональда Трампа во время его президентства - в особенности момент, когда он осудил факт того, что Европа слишком долго была удовлетворена американскими гарантиями безопасности. Это жестко, но справедливо", - подчеркнула Шимоните, отвечая на вопрос журналиста об американских выборах.Шимоните также добавила, что Евросоюзу стоит уделить внимание оборонному сектору. Ранее литовский президент Гитанас Науседа в своей инаугурационной речи охарактеризовал литовско-американские отношения приоритетом "высшей стратегической важности". Он также поддержал постоянное присутствие в стране американских войск.

https://1prime.ru/20240917/alyans-851615411.html

литва

сша

запад

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литва, сша, запад, европа, дональд трамп