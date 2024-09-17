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Заботкин рассказал о перспективах смягчения монетарной политики ЦБ
Заботкин рассказал о перспективах смягчения монетарной политики ЦБ - 17.09.2024, ПРАЙМ
Заботкин рассказал о перспективах смягчения монетарной политики ЦБ
ЦБ может смягчить монетарную политику исключительно при выполнении ряда условий, которое на сегодняшний день не предвидится, рассказал заместитель председателя... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T13:20+0300
2024-09-17T13:20+0300
2024-09-17T13:20+0300
банк россии
монетарная политика
алексей заботкин
ставка банка россии
инфляция
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЦБ может смягчить монетарную политику исключительно при выполнении ряда условий, которое на сегодняшний день не предвидится, рассказал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах форума Capital Markets."Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику", - пояснил он, указав, что в 2020 году Центробанк принял подобное решение из-за рисков переохлаждения экономики.На сегодняшний же день, продолжил Заботкин, российская экономика остается в состоянии перегрева. Банк России нацелен достигнуть поставленной на следующий год цели по уровню инфляции, а потому смягчение политики не предвидится.Банк России 13 сентября вновь повысил ключевую ставку до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она установилась на уровне 20% годовых.
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монетарная политика, алексей заботкин, ставка банка россии, инфляция
Банк России, монетарная политика, Алексей Заботкин, ставка Банка России, инфляция
Заботкин рассказал о перспективах смягчения монетарной политики ЦБ
Заботкин: смягчение монетарной политики Банка России на повестке дня не стоит
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЦБ может смягчить монетарную политику исключительно при выполнении ряда условий, которое на сегодняшний день не предвидится, рассказал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах форума Capital Markets.
"Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику", - пояснил он, указав, что в 2020 году Центробанк принял подобное решение из-за рисков переохлаждения экономики.
На сегодняшний же день, продолжил Заботкин, российская экономика остается в состоянии перегрева. Банк России нацелен достигнуть поставленной на следующий год цели по уровню инфляции, а потому смягчение политики не предвидится.
Банк России 13 сентября вновь повысил ключевую ставку до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она установилась на уровне 20% годовых.
ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2024 году