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Заботкин рассказал о перспективах смягчения монетарной политики ЦБ

Заботкин рассказал о перспективах смягчения монетарной политики ЦБ - 17.09.2024, ПРАЙМ

Заботкин рассказал о перспективах смягчения монетарной политики ЦБ

ЦБ может смягчить монетарную политику исключительно при выполнении ряда условий, которое на сегодняшний день не предвидится, рассказал заместитель председателя... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T13:20+0300

2024-09-17T13:20+0300

2024-09-17T13:20+0300

банк россии

монетарная политика

алексей заботкин

ставка банка россии

инфляция

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЦБ может смягчить монетарную политику исключительно при выполнении ряда условий, которое на сегодняшний день не предвидится, рассказал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах форума Capital Markets."Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику", - пояснил он, указав, что в 2020 году Центробанк принял подобное решение из-за рисков переохлаждения экономики.На сегодняшний же день, продолжил Заботкин, российская экономика остается в состоянии перегрева. Банк России нацелен достигнуть поставленной на следующий год цели по уровню инфляции, а потому смягчение политики не предвидится.Банк России 13 сентября вновь повысил ключевую ставку до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она установилась на уровне 20% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

монетарная политика, алексей заботкин, ставка банка россии, инфляция