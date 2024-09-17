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ЦБ изучит введение периода охлаждения для программы долгосрочных сбережений - 17.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ изучит введение периода охлаждения для программы долгосрочных сбережений
ЦБ изучит введение периода охлаждения для программы долгосрочных сбережений - 17.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ изучит введение периода охлаждения для программы долгосрочных сбережений
Банк России работает над введением для граждан периода охлаждения при заключении договора в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T16:41+0300
2024-09-17T16:41+0300
банк россии
россия
программа долгосрочных сбережений
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России работает над введением для граждан периода охлаждения при заключении договора в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "У нас всегда будут случаи, когда будут приходить граждане, которые, прослушав то, что им предлагают, "в моменте" согласились, вышли, пришли домой, обсудили, подумали и решили, что это не то, что они хотели, и они возвращаются. И для этого нужен период охлаждения, над которым мы тоже сейчас работаем", - сказала она в кулуарах форума "Capital Markets: Россия". "Нам для ПДС очень нужно, чтобы расторжение договоров в период охлаждения не влекло за собой утрату права на софинансирование. Сейчас, к сожалению, прописано именно так, не был учтен этот момент, поэтому нам надо эту историю еще отработать", - добавила в она. По ее словам, длительность периода охлаждения для ПДС может составить 30 дней. "В основном, в мире где-то в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты. Я думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же ориентироваться, потому что, в первую очередь, это связано в том числе с тем, что человек соглашается при заключении этого договора на регулярные платежи, и осознание иногда наступает со следующим платежом", - сказала она. В настоящее время граждане РФ могут воспользоваться периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через агента. По ее словам, клиенты НПФ в настоящее время достаточно редко пользуются периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения. "Не очень часто. Я не могу сказать, что это системная проблема, но дать комфорт гражданам, в том числе даже в ощущении того, что если что, ты можешь прийти и без потери для себя расторгнуть договор, мне кажется, для длинных инструментов это очень правильно", - заключила она.
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россия, программа долгосрочных сбережений
Банк России, РОССИЯ, программа долгосрочных сбережений
16:41 17.09.2024
 
ЦБ изучит введение периода охлаждения для программы долгосрочных сбережений

ЦБ изучает введение периода охлаждения для программы долгосрочных сбережений

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России работает над введением для граждан периода охлаждения при заключении договора в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"У нас всегда будут случаи, когда будут приходить граждане, которые, прослушав то, что им предлагают, "в моменте" согласились, вышли, пришли домой, обсудили, подумали и решили, что это не то, что они хотели, и они возвращаются. И для этого нужен период охлаждения, над которым мы тоже сейчас работаем", - сказала она в кулуарах форума "Capital Markets: Россия".
"Нам для ПДС очень нужно, чтобы расторжение договоров в период охлаждения не влекло за собой утрату права на софинансирование. Сейчас, к сожалению, прописано именно так, не был учтен этот момент, поэтому нам надо эту историю еще отработать", - добавила в она.
По ее словам, длительность периода охлаждения для ПДС может составить 30 дней. "В основном, в мире где-то в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты. Я думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же ориентироваться, потому что, в первую очередь, это связано в том числе с тем, что человек соглашается при заключении этого договора на регулярные платежи, и осознание иногда наступает со следующим платежом", - сказала она.
В настоящее время граждане РФ могут воспользоваться периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через агента.
По ее словам, клиенты НПФ в настоящее время достаточно редко пользуются периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения. "Не очень часто. Я не могу сказать, что это системная проблема, но дать комфорт гражданам, в том числе даже в ощущении того, что если что, ты можешь прийти и без потери для себя расторгнуть договор, мне кажется, для длинных инструментов это очень правильно", - заключила она.
 
Банк РоссииРОССИЯпрограмма долгосрочных сбережений
 
 
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