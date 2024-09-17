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ЦБ готов предоставить больше свободы негосударственным пенсионным фондам
ЦБ готов предоставить больше свободы негосударственным пенсионным фондам - 17.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ готов предоставить больше свободы негосударственным пенсионным фондам
Банк России готов дать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) больше свободы для инвестирования пенсионных резервов, в том числе в рискованные инструменты,... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:45+0300
2024-09-17T17:45+0300
2024-09-17T17:45+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России готов дать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) больше свободы для инвестирования пенсионных резервов, в том числе в рискованные инструменты, но не в ущерб сохранности, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "Мы полагаем, что есть некий запас, который без ущерба для сохранности денежных средств может быть направлен негосударственными пенсионными фондами в долевые инструменты. Мы сегодня отправили в саморегулируемую организацию концепцию того, от чего мы готовы отказаться в качестве требований к составу и структуре активов, и где готовы дать больше свободы для НПФ, конечно, не в ущерб сохранности ... для инвестирования, в том числе в рискованные инструменты", - рассказала она, выступая на форуме "Capital Markets: Россия". "Дали время пенсионному рынку для того, чтобы изучить это. После этого готовы будем обсудить с ними для того, чтобы в следующем году реализовать уже в виде нормативных актов", - уточнила она журналистам в кулуарах форума. По ее словам, ЦБ РФ предлагает расширить лимит вложений пенсионных резервов НПФ в рискованные инструменты с 7% до 15%, а также отказаться от требований по рейтингам взамен на ужесточение стресс-тестирования. Кроме того, ЦБ РФ предлагает ужесточить лимиты концентрации на вложения пенсионных резервов. "Мы посмотрели, какие инструменты и сколько есть на рынке, и полагаем, что для диверсификации портфеля это будет лучше. Поэтому к 2030 году лимит на концентрацию мы предлагаем снизить до 5%", - сказала она. "Это касается только пенсионных резервов, именно по той причине, что нам кажется, что пенсионные накопления должны плавно перетекать в систему долгосрочных сбережений", - отметила она.
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нпф, пенсии, пенсионные накопления
Банк России, НПФ, Пенсии, пенсионные накопления
ЦБ готов предоставить больше свободы негосударственным пенсионным фондам
ЦБ готов предоставить НПФ больше свободы для инвестирования пенсионных резервов
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России готов дать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) больше свободы для инвестирования пенсионных резервов, в том числе в рискованные инструменты, но не в ущерб сохранности, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Мы полагаем, что есть некий запас, который без ущерба для сохранности денежных средств может быть направлен негосударственными пенсионными фондами в долевые инструменты. Мы сегодня отправили в саморегулируемую организацию концепцию того, от чего мы готовы отказаться в качестве требований к составу и структуре активов, и где готовы дать больше свободы для НПФ, конечно, не в ущерб сохранности ... для инвестирования, в том числе в рискованные инструменты", - рассказала она, выступая на форуме "Capital Markets: Россия".
"Дали время пенсионному рынку для того, чтобы изучить это. После этого готовы будем обсудить с ними для того, чтобы в следующем году реализовать уже в виде нормативных актов", - уточнила она журналистам в кулуарах форума.
По ее словам, ЦБ РФ предлагает расширить лимит вложений пенсионных резервов НПФ в рискованные инструменты с 7% до 15%, а также отказаться от требований по рейтингам взамен на ужесточение стресс-тестирования.
Кроме того, ЦБ РФ предлагает ужесточить лимиты концентрации на вложения пенсионных резервов. "Мы посмотрели, какие инструменты и сколько есть на рынке, и полагаем, что для диверсификации портфеля это будет лучше. Поэтому к 2030 году лимит на концентрацию мы предлагаем снизить до 5%", - сказала она.
"Это касается только пенсионных резервов, именно по той причине, что нам кажется, что пенсионные накопления должны плавно перетекать в систему долгосрочных сбережений", - отметила она.
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