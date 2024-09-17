https://1prime.ru/20240917/tsb-851632422.html

В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни

В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни - 17.09.2024, ПРАЙМ

В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни

Банк России установил для страховщиков порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни, говорится в сообщении регулятора. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T20:02+0300

2024-09-17T20:02+0300

2024-09-17T20:04+0300

банк россии

страхование жизни

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России установил для страховщиков порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни, говорится в сообщении регулятора. "Банк России установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни", - указывается в сообщении. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей - долевом страховании жизни. Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность получения инвестиционного дохода. Инвестиционная составляющая ДСЖ - это паи инвестиционных фондов. Соответствующие нормы федерального закона вступают в силу с 1 января 2025 года. Регулятор подготовил также информационные материалы, содержащие пошаговую инструкцию по получению такой лицензии, образцы заявления и анкеты должностного лица, указывается там же.

https://1prime.ru/20240909/mekhanizm-851455501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

страхование жизни, россия