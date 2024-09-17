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В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни
В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни - 17.09.2024, ПРАЙМ
В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни
Банк России установил для страховщиков порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни, говорится в сообщении регулятора. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T20:02+0300
2024-09-17T20:02+0300
2024-09-17T20:04+0300
банк россии
страхование жизни
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России установил для страховщиков порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни, говорится в сообщении регулятора. "Банк России установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни", - указывается в сообщении. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей - долевом страховании жизни. Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность получения инвестиционного дохода. Инвестиционная составляющая ДСЖ - это паи инвестиционных фондов. Соответствующие нормы федерального закона вступают в силу с 1 января 2025 года. Регулятор подготовил также информационные материалы, содержащие пошаговую инструкцию по получению такой лицензии, образцы заявления и анкеты должностного лица, указывается там же.
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страхование жизни, россия
Банк России, страхование жизни, РОССИЯ
В РФ ввели порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни
ЦБ установил порядок получения лицензии УК для долевого страхования жизни
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России установил для страховщиков порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, порядок получения лицензии управляющей компании для долевого страхования жизни", - указывается в сообщении.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом для российского рынка виде страхования с инвестиционной составляющей - долевом страховании жизни. Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает в себя одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность получения инвестиционного дохода. Инвестиционная составляющая ДСЖ - это паи инвестиционных фондов. Соответствующие нормы федерального закона вступают в силу с 1 января 2025 года.
Регулятор подготовил также информационные материалы, содержащие пошаговую инструкцию по получению такой лицензии, образцы заявления и анкеты должностного лица, указывается там же.
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