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Названа страна, в которую чаще всего отправляются туристы из РФ в октябре

Названа страна, в которую чаще всего отправляются туристы из РФ в октябре - 17.09.2024, ПРАЙМ

Названа страна, в которую чаще всего отправляются туристы из РФ в октябре

Российские туристы забронировали больше всего гостиниц за рубежом на октябрь в Италии, Турции и Японии, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T06:34+0300

2024-09-17T06:34+0300

2024-09-17T06:34+0300

туризм

российские туристы

туристическая отрасль

выездной туризм

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российские туристы забронировали больше всего гостиниц за рубежом на октябрь в Италии, Турции и Японии, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. В сервисе проанализировали отельные бронирования россиян на октябрь. "Лидером зарубежных путешествий неожиданно стала Италия: там в октябре будут отдыхать 12,2% россиян. Забронировать номер в трехзвездочной гостинице в одном из итальянских городов можно в среднем за 9 тысяч рублей. На второе место сместилась Турция, где уже оформлено 10,1% заказов, там сутки в отеле обойдутся примерно в 6 тысяч рублей. Замыкает тройку Япония, куда отправятся 8,9% путешественников из России, ночь в местной гостинице с тремя звездами стоит порядка 5,5 тысячи рублей", - рассказали в сервисе. Среди популярных в октябре стран, по данным OneTwoTrip, у российских туристов оказались также Таиланд (доля страны составляет 6,9%, а ночь в отеле обойдется в 2 тысячи рублей), Китай (6,1%, 4,6 тысячи рублей), Испания (5,4%, 10 тысяч рублей), Франция (4,5%, 10 тысяч рублей), Венгрия (4,4%, 3 тысячи рублей), ОАЭ (4,3%, 5,2 тысячи рублей) и Южная Корея (2,5%, 4,2 тысячи рублей). Кроме того, спросом в середине осени пользуются Узбекистан (2,2%, 4 тысячи рублей), Азербайджан (1,8%, 3 тысячи рублей), Греция (1,7%, 6,7 тысячи рублей), Вьетнам (1,6%, 2 тысячи рублей), Армения (1,6%, 3,3 тысячи рублей), Марокко (1,5%, 3,7 тысячи рублей), Индонезия (1,5%, 2,5 тысячи рублей), Грузия (1,5%, 2,3 тысячи рублей), Германия (1,5%, 5 тысяч рублей) и Португалия (1,2%, 8 тысяч рублей).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, российские туристы, туристическая отрасль, выездной туризм