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Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие
Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие - 17.09.2024, ПРАЙМ
Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие
Лондон не будет в одиночку разрешать ВСУ бить по России, а будет ждать решения Вашингтона, пишет издание Daily Mail. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T09:56+0300
2024-09-17T09:56+0300
политика
великобритания
россия
ракетные удары
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Лондон не будет в одиночку разрешать ВСУ бить по России, а будет ждать решения Вашингтона, пишет издание Daily Mail.Согласно изданию, пять бывших министров обороны и бывший премьер-министр Борис Джонсон призывают Великобританию начать использовать ракеты Storm Shadow без поддержки США. Однако Британия по-прежнему зависит от американских систем наведения, которые необходимы для точного поражения цели.Владимир Зеленский просит Британию и США преодолеть страх и действовать решительно, так как темпы наступления ВСУ в Курской области замедляются."Заигрывание с темой ядерных ударов со страной, которая обладает более чем половиной мировых запасов ядерного оружия — полнейшая тупость", - отметил один из читателей издания.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина не будут сдерживающим фактором, и подчеркнул важность общей стратегии для победы. Ожидается, что на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН Великобритания поддержит план, несмотря на противодействие США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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великобритания, россия, ракетные удары
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ракетные удары
09:56 17.09.2024
 
Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие

DM: Британия не будет разрешать ВСУ бить по территории России без поддержки США

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Лондон не будет в одиночку разрешать ВСУ бить по России, а будет ждать решения Вашингтона, пишет издание Daily Mail.
Согласно изданию, пять бывших министров обороны и бывший премьер-министр Борис Джонсон призывают Великобританию начать использовать ракеты Storm Shadow без поддержки США. Однако Британия по-прежнему зависит от американских систем наведения, которые необходимы для точного поражения цели.
Владимир Зеленский просит Британию и США преодолеть страх и действовать решительно, так как темпы наступления ВСУ в Курской области замедляются.
"Заигрывание с темой ядерных ударов со страной, которая обладает более чем половиной мировых запасов ядерного оружия — полнейшая тупость", - отметил один из читателей издания.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина не будут сдерживающим фактором, и подчеркнул важность общей стратегии для победы. Ожидается, что на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН Великобритания поддержит план, несмотря на противодействие США.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Трофейная Ракета Storm Shadow (французская — SCALP) - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
США не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
Вчера, 21:40
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯракетные удары
 
 
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