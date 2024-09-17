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Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие

Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие - 17.09.2024, ПРАЙМ

Британцы об ударах по России: заигрывать с ядерной державой – безумие

Лондон не будет в одиночку разрешать ВСУ бить по России, а будет ждать решения Вашингтона, пишет издание Daily Mail. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T09:56+0300

2024-09-17T09:56+0300

2024-09-17T09:56+0300

политика

великобритания

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Лондон не будет в одиночку разрешать ВСУ бить по России, а будет ждать решения Вашингтона, пишет издание Daily Mail.Согласно изданию, пять бывших министров обороны и бывший премьер-министр Борис Джонсон призывают Великобританию начать использовать ракеты Storm Shadow без поддержки США. Однако Британия по-прежнему зависит от американских систем наведения, которые необходимы для точного поражения цели.Владимир Зеленский просит Британию и США преодолеть страх и действовать решительно, так как темпы наступления ВСУ в Курской области замедляются."Заигрывание с темой ядерных ударов со страной, которая обладает более чем половиной мировых запасов ядерного оружия — полнейшая тупость", - отметил один из читателей издания.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина не будут сдерживающим фактором, и подчеркнул важность общей стратегии для победы. Ожидается, что на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН Великобритания поддержит план, несмотря на противодействие США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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великобритания, россия, ракетные удары