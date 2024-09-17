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"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте - 17.09.2024, ПРАЙМ
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"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте
"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство и критику со стороны депутатов ЕП за то, что она представила свои предложения по обновлению состава комиссии... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T16:52+0300
2024-09-17T16:52+0300
политика
европарламент
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство и критику со стороны депутатов ЕП за то, что она представила свои предложения по обновлению состава комиссии на пресс-конференции, а не на встрече с депутатами, сообщает Politico."Если честно, это безобразие", - заявила депутат Европарламента от Франции Манон Обри.Кроме того, евродепутаты обвиняют ее в пренебрежительном отношении к парламенту, а французский евродепутат Манон Обри назвала ее поведение примером пренебрежительного отношения.Представитель Еврокомиссии заявил, что глава Комиссии всегда самостоятельно решает, как представлять новый состав кабинета. В процессе формирования нового состава Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен также пришлось столкнуться со скандалами. Ее также обвиняют в коррупции, лоббизме и неграмотных решениях, заключили в издании.
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европарламент, урсула фон дер ляйен
Политика, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен
16:52 17.09.2024
 
"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте

Politico: Фон дер Ляйен вызвала недовольство в Европарламенте

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство и критику со стороны депутатов ЕП за то, что она представила свои предложения по обновлению состава комиссии на пресс-конференции, а не на встрече с депутатами, сообщает Politico.
"Если честно, это безобразие", - заявила депутат Европарламента от Франции Манон Обри.
Кроме того, евродепутаты обвиняют ее в пренебрежительном отношении к парламенту, а французский евродепутат Манон Обри назвала ее поведение примером пренебрежительного отношения.
Представитель Еврокомиссии заявил, что глава Комиссии всегда самостоятельно решает, как представлять новый состав кабинета. В процессе формирования нового состава Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен также пришлось столкнуться со скандалами. Ее также обвиняют в коррупции, лоббизме и неграмотных решениях, заключили в издании.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Комиссар от Франции со скандалом покинул Еврокомиссию из-за фон дер Ляйен
Вчера, 10:43
 
ПолитикаЕвропарламентУрсула фон дер Ляйен
 
 
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