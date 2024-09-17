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Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады

Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады - 17.09.2024, ПРАЙМ

Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 19 процентов под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей, передает издание... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T09:29+0300

2024-09-17T09:29+0300

2024-09-17T09:29+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 19 процентов под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей, передает издание "Известия".Опрошенные изданием эксперты также отметили, что налог должны будут заплатить граждане, на счетах которых в совокупности лежит более одного миллиона рублей. По данным экспертов, налог придется заплатить примерно 1,5-2 миллионам россиян, так как средний размер вкладов россиян составляет 338 тысяч рублей. "Известия" также узнали, что в бюджете страны на три года заложены доходы в 312 миллиардов рублей от этого налога (101 миллиард в 2024 году, 104 миллиард в 2025 году, 107 миллиардов в 2026 году). Несмотря на это, эксперты считают, что ожидаемые поступления в бюджет не выглядят фантастическими, так как в России увеличивается не только количество желающих открыть вклады, но и суммы на них.

https://1prime.ru/20240801/nalog-850571315.html

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