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Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады
Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады - 17.09.2024, ПРАЙМ
Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады
На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 19 процентов под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей, передает издание... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T09:29+0300
2024-09-17T09:29+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 19 процентов под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей, передает издание "Известия".Опрошенные изданием эксперты также отметили, что налог должны будут заплатить граждане, на счетах которых в совокупности лежит более одного миллиона рублей. По данным экспертов, налог придется заплатить примерно 1,5-2 миллионам россиян, так как средний размер вкладов россиян составляет 338 тысяч рублей. "Известия" также узнали, что в бюджете страны на три года заложены доходы в 312 миллиардов рублей от этого налога (101 миллиард в 2024 году, 104 миллиард в 2025 году, 107 миллиардов в 2026 году). Несмотря на это, эксперты считают, что ожидаемые поступления в бюджет не выглядят фантастическими, так как в России увеличивается не только количество желающих открыть вклады, но и суммы на них.
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Экономика, РОССИЯ
09:29 17.09.2024
 
Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады

"Известия": под налог на вклады подпадут доходы от 190 тысяч рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 19 процентов под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей, передает издание "Известия".
Опрошенные изданием эксперты также отметили, что налог должны будут заплатить граждане, на счетах которых в совокупности лежит более одного миллиона рублей. По данным экспертов, налог придется заплатить примерно 1,5-2 миллионам россиян, так как средний размер вкладов россиян составляет 338 тысяч рублей.
"Известия" также узнали, что в бюджете страны на три года заложены доходы в 312 миллиардов рублей от этого налога (101 миллиард в 2024 году, 104 миллиард в 2025 году, 107 миллиардов в 2026 году). Несмотря на это, эксперты считают, что ожидаемые поступления в бюджет не выглядят фантастическими, так как в России увеличивается не только количество желающих открыть вклады, но и суммы на них.
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