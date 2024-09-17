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В Росрыболовстве не исключили продления запрета на вылов воблы
В Росрыболовстве не исключили продления запрета на вылов воблы - 17.09.2024, ПРАЙМ
В Росрыболовстве не исключили продления запрета на вылов воблы
Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее,... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T18:16+0300
2024-09-17T18:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - ПРАЙМ. Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков. "Запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море пока не восстановились, поэтому для сохранения популяции мы продлеваем запрет на ее вылов на 2025 год", - сказал он в кулуарах Международного рыбопромышленного форума. По словам Шестакова, это вынужденная и необходимая мера. "Наша задача - восстановить запас и бережно относиться. В следующем году мы оценим показатели и примем решение о дальнейшем (продлении - ред.)", - добавил глава Росрыболовства. В марте Минсельхоз РФ продлил до конца года запрет на промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области и Каспийском море, за исключением периода с 20 по 30 апреля. В 2023 году полный запрет на промышленное и любительское рыболовство воблы действовал в Астраханской области с 23 мая по 31 декабря.
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россия, росрыболовство, рыбная промышленность
Экономика, РОССИЯ, Росрыболовство, рыбная промышленность
В Росрыболовстве не исключили продления запрета на вылов воблы
В Росрыболовстве не исключили продления запрета на вылов воблы после 2025 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - ПРАЙМ. Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков.
"Запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море пока не восстановились, поэтому для сохранения популяции мы продлеваем запрет на ее вылов на 2025 год", - сказал он в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.
По словам Шестакова, это вынужденная и необходимая мера.
"Наша задача - восстановить запас и бережно относиться. В следующем году мы оценим показатели и примем решение о дальнейшем (продлении - ред.)", - добавил глава Росрыболовства.
В марте Минсельхоз РФ продлил до конца года запрет на промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области и Каспийском море, за исключением периода с 20 по 30 апреля. В 2023 году полный запрет на промышленное и любительское рыболовство воблы действовал в Астраханской области с 23 мая по 31 декабря.
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